FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Gecikme zammı, faizler… Resmi Gazete’de yayımlandı! Taşınmazların borç yapılandırmasında detaylar ortaya çıktı: Yüzde 50’si siliniyor

Gecikme zammı, faizler… Resmi Gazete’de yayımlandı! Taşınmazların borç yapılandırmasında detaylar ortaya çıktı: Yüzde 50’si siliniyor

18.04.2023 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 7440 sayılı kanun kapsamında getirilen taşınmazlarla ilgili yapılandırma detaylarını belirledi. Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile son tarih 31 Mayıs olarak ilan edildi. Alacaklar peşin veya 12, 18, 24, 36 ve 48 eşit taksitte ödenebilecek. 12 taksit için 1.09, 18 taksit için 1.135, 24 taksit için 1.18, 36 taksit için 1.27 ve 48 taksit için 1.36 katsayısı uygulanacak.

Gecikme zammı, faizler… Resmi Gazete’de yayımlandı! Taşınmazların borç yapılandırmasında detaylar ortaya çıktı: Yüzde 50’si siliniyor

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan milli emlak genel tebliğine göre, vadesi 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla geldiği halde 12 Mart'a itibarıyla ödenmemiş olan kullanım bedelleri ve hasılat/ticari kâr payları asılları ile bu alacaklara ilişkin gecikme zammı ve faizleri gibi 7440 sayılı kanunun 10. maddesi kapsamında yapılandırılacak.

Yapılandırmadan yararlanmak isteyenlerin anılan fıkra kapsamındaki borçlarına ilişkin dava açmayacaklarına veya açılmış davalardan vazgeçeceklerine ilişkin iradelerini de içeren dilekçe ile birlikte 31 Mayıs'a kadar başvurmaları gerekiyor. Son başvuru tarihi, mücbir sebep nedeniyle Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illeri ile Sivas ilinin Gürün ilçesindeki borçlar için 31 Ekim, mücbir sebep hali ilan edilmeyen illerdeki borçlarına için ise 31 Mayıs olarak belirlendi.

1 (108)

48 AYA KADAR TAKSİT YAPILABİLECEK

Bu kapsamda kullanım bedelleri ve hasılat/ticari kâr payları asıllarının yapılandırılacak alacak tutarı; bunların asıllarının Yİ-ÜFE tutarıyla toplanması suretiyle belirlenecek. Alacaklar peşin veya 12, 18, 24, 36 ve 48 eşit taksitte ödenebilecek. Alacak tutarının tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde peşin olarak ödenmesi hâlinde; bu tutarlara katsayı uygulanmayacak ve Yİ-ÜFE tutarının yüzde 90'ının tahsilinden vazgeçilecek. Yapılandırma sonucu ödenecek alacağın sadece fer'i alacaktan ibaret olması hâlinde Yİ-ÜFE tutarından yüzde 50 indirim yapılacak.

Taksitle yapılacak ödemelerde alacak tutarı; 12 taksit için 1.09, 18 taksit için 1.135, 24 taksit için 1.18, 36 taksit için 1.27 ve 48 taksit için 1.36 katsayısı ile çarpılacak ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle aylık dönemler hâlinde ödenecek taksit tutarı hesaplanacak. Tercih edilen süreden daha kısa sürede ödeme yapılması hâlinde ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzenleme yapılacak.

1 (157)

YARARLANMA HAKKININ KAYBI

Tebliğe göre, birinci veya ikinci taksitlerin ödeme sürelerinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi, bir takvim yılında 3'ten fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi, ödenmeyen veya eksik ödenen taksitlerin geç ödeme zammıyla birlikte son taksiti izleyen ayın sonuna kadar da ödenmemesi hâlinde uygulamadan yararlanma hakkı kaybedilecek. Alacakların tamamen ödenmemiş olması hâlinde borçlular, ödedikleri tutarlar kadar uygulama hükümlerinden yararlanacak.

Borçluların 31 Mayıs'a kadar başvurmaları ve 7440 sayılı kanunda öngörülen süre ve şekilde alacaklarını ödemeleri halinde bunlar için açılan davalar sonlandırılacak ve icra takipleri durdurulacak. Başvuruda bulunan ve açtıkları davalardan vazgeçen borçluların bu ihtilaflarıyla ilgili olarak karar tarihine bakılmaksızın 7440 sayılı kanunun yayımlandığı 12 Mart'tan sonra tebliğ edilen yargı kararları uyarınca işlem yapılmayacak.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
900 üründeki sabit fiyat uygulaması uzatıldı900 üründeki sabit fiyat uygulaması uzatıldı
SGK’lılar dikkat! EYT’yi kaçırana 3600 prim günü ile kısmi emeklilikSGK’lılar dikkat! EYT’yi kaçırana 3600 prim günü ile kısmi emeklilik
Madeni Türk Lirası’nda ağırlık değişti, otomatların ayarları şaştı!Madeni Türk Lirası’nda ağırlık değişti, otomatların ayarları şaştı!
Anahtar Kelimeler:
Yapılandırma

En Çok Okunan Haberler

Sinan Oğan’ın katıldığı bölümde kavga çıktı! Oğuzhan Uğur'dan açıklama geldi...

Sinan Oğan’ın katıldığı bölümde kavga çıktı! Oğuzhan Uğur'dan açıklama geldi...

Babala TV'de İnce'ye dikkat çeken ikinci tur sorusu: Utanmayacak mısınız?

Babala TV'de İnce'ye dikkat çeken ikinci tur sorusu: Utanmayacak mısınız?

ABD’li bankadan gümüş için yeni tahmin…

ABD’li bankadan gümüş için yeni tahmin…

Bakan Nebati'den enerji fiyatlarına ilişkin açıklama

Bakan Nebati'den enerji fiyatlarına ilişkin açıklama

EYT ilk maaş ve tazminatını alan borsaya koştu!

EYT ilk maaş ve tazminatını alan borsaya koştu!

Emeklilik başvurunuz geçersiz sayılabilir! EYT prim borcu olanlar ‘ya tutarsa’ dedi, SGK’ya koştu

Emeklilik başvurunuz geçersiz sayılabilir! EYT prim borcu olanlar ‘ya tutarsa’ dedi, SGK’ya koştu

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Boş yere bulamayınca isyan etti! Öyle bir fikir buldu ki...

Boş yere bulamayınca isyan etti! Öyle bir fikir buldu ki...

Duyan inanamadı! “Gaz çıkardıktan sonra rahmim düştü”

Duyan inanamadı! “Gaz çıkardıktan sonra rahmim düştü”

Hem rahatlığı hem de şıklığı yakalayın! Puma spor ayakkabılarda %35'e varan indirim

Hem rahatlığı hem de şıklığı yakalayın! Puma spor ayakkabılarda %35'e varan indirim

Sokaklar yangın yerine döndü! Emeklilik reformunun onaylanmasıyla...

Sokaklar yangın yerine döndü! Emeklilik reformunun onaylanmasıyla...

Deniz keyfi zehir oldu! Bacağını teknenin pervanesine kaptırdı

Deniz keyfi zehir oldu! Bacağını teknenin pervanesine kaptırdı

Tommy Hilfiger'ın çok satan o çantasında büyük fırsat!

Tommy Hilfiger'ın çok satan o çantasında büyük fırsat!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.