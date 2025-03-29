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Bayram öncesi yoğunluk arttı! 430 liradan alıcı buluyor, başka şehirlerden gelen de var...

29.03.2025 11:58
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Mersin'in coğrafi işaretli geleneksel tatlılarından cezerye, Ramazan Bayramı'nda da ağızları tatlandıracak. 63 yıldır cezerye ve lokum üretimi yapan Ögün Yozgat, bayram öncesi talebin arttığını söyledi.

Bayram öncesi yoğunluk arttı! 430 liradan alıcı buluyor, başka şehirlerden gelen de var...

Mersin'in coğrafi işaretli geleneksel tatlılarından cezerye, Ramazan Bayramı'nda da ağızları tatlandıracak. 63 yıldır cezerye ve lokum üretimi yapan Ögün Yozgat, bayram öncesi talebin arttığını söyledi.

MERSINDE-BAYRAM-ONCESI-CEZERYEYE-TALEP-_634220_187738

Mersinlilerin vazgeçilmez tatları arasında olan cezerye, genellikle bayram şekerlerinin yanında ikram ediliyor. Tarihi çok eskilere dayanan; havuç, fıstık ve Hindistan cevizinin karışımıyla ortaya çıkan cezerye, özellikle bayramlarda vatandaşların vazgeçilmez lezzeti olmaya devam ediyor. 2003 yılında coğrafi işaret tescili alan cezerye, başka şehirlerde yaşayan vatandaşlar tarafından da yoğun ilgi görüyor.

MERSINDE-BAYRAM-ONCESI-CEZERYEYE-TALEP-_634222_187738

63 yıldır cezerye ve lokum üretimi yapan Ögün Yozgat, bayram öncesi yoğunluğun arttığını söyledi. Kente gelen misafirlerin dönerken mutlaka cezerye götürdüklerini kaydeden Yozgat, “Cezerye tamamen doğal, havuçtan elde edilen bir ürün. Hem hafif hem de lezzetli bir tat. Bayram öncesi yoğunluk arttı. Vatandaşlar şeker ürünlerinin yanında, gelen misafirlere ikram etmek için lokum ile cezerye de alıyor” dedi.
Diğer tatlı ürünlerine göre fiyatı daha uygun olan cezeryenin fıstıklısı 430, cevizlisi ve fındıklısı ise 339 TL’den müşteriye sunuluyor.
DHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı Mersin lokum
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