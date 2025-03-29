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Bayram telaşı ülkenin dört bir yanında devam ediyor! 'Coşkuyu görmeye geldim'

29.03.2025 15:19
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Ramazan Bayramı öncesinde kent genelinde yoğunluk yaşanıyor. Merkez Seyhan ilçesindeki Melekgirmez sokak, vatandaşların bayram öncesi en çok tercih ettiği yerlerden birisi oldu. Sokakta bulunan mağaza ve caddeler dolup taştı. Yoğunluktan dolayı uzun kuyruklar oluşan mağazalarda adeta alışveriş çılgınlığı yaşandı. Vatandaşların özellikle bayramlık kıyafet ve şeker aldıkları görüldü.

Bayram telaşı ülkenin dört bir yanında devam ediyor! 'Coşkuyu görmeye geldim'

Yarın Ramazan Bayramı'nın ilk günü olması nedeniyle vatandaşlar yoğun bir alışveriş telaşına girdi. Adana'nın Seyhan ilçesinde bayram alışverişleri devam ediyorken alışverişe gelen Yonca Koç, "Adana her sene böyle bayağı yoğun, özellikle bayramlık alışverişi yapıldığı için aşırı kalabalık oluyor. Buraya alışveriş yapmaya geldim. Çalıştığım için alışverişi son güne bıraktım" dedi.

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"KALABALIĞI ÇOŞKUYU GÖRMEYE GELDİM"

Kalabalığın oluşturduğu coşkuyu görmek için gelen Şule Turaçlılar, "Bayram çok güzel, çok coşkulu. Esnafın da kazanması beni çok mutlu ediyor. Bugün buraya alışveriş yapmak için ve buradaki coşkuyu, bu kalabalığı görmek için geldim. Her sene geliyorum, her sene geziyorum ve alışverişimi yapıyorum. Esnafların mutluluğuna daha çok mutlu oluyorum. Bu topluluğu, bu duyguyu yaşamak için bayram alışverişimi son güne bırakıyorum" dedi.

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"HER ÇEŞİT BURADA"

Adana'da bayram alışverişinin son güne bırakılmasının gelenek haline geldiğini belirten Yusuf Ünsal, "Burası Adana'nın Melekgirmez sokağı ve burada her bayram olduğu gibi bu bayramda da hareketlilik var. Bugün de Ramazan ayının son günü, rabbim herkese tekrardan nasip etsin. İnsanların aradıkları her şeyi burada bulabiliyorlar. Esnafta bu durumdan çok memnun. İnsanlar alışverişini son güne bırakıyor çünkü bu Adana'da gelenek haline gelmiş" ifadelerini kullandı.
Öte yandan, kent merkezindeki birçok işletmenin gece 00.00'a kadar açık olacağı öğrenildi.
İHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı Adana
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