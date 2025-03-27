Bayramda bilet bulamayanlar için Ajetten ek sefer hamlesi!

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kalması ile beraber bayram tatilini tatil noktalarında değerlendirmek isteyen vatandaşların yolculukları yarın akşam mesai bitimiyle itibariyle başlıyor.

Yolcu yoğunluğunun yaşanması nedeni ile İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı yetkilileri terminal içerisinde personel sayısını arttırarak havalimanı girişlerinde ve check-in kontuarlarında yoğunluk yaşanmamasını sağlayacak.

Seyahet etmek isteyen vatandaşlar için ise Ajet, ek sefer düzenleme kararı aldı. Buna göre, Havayolu şirketlerinden AJet, bu dönemde 38 ek sefer düzenleyeceğini açıkladı. Yolcuların en çok ilgi gösterdiği uçuş noktaları ise Antalya ve Kıbrıs oldu.

DHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır