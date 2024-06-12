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Bayramda binlerce kişi yer değiştirecek! Otobüs ve uçak biletlerinde rekor! Ek seferler bile doldu!

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
12.06.2024 12:51
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Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılmasının ardından binlerce kişi yaşadığı şehirlerden ayrılarak seyahat edecek. 14-23 Haziran tarihleri arasındaki mevcut tüm uçuşlar tamamen doldu. Otobüs ve uçak biletlerinin ek seferleri de şimdiden dolmak üzere!

Bayramda binlerce kişi yer değiştirecek! Otobüs ve uçak biletlerinde rekor! Ek seferler bile doldu!

Biletbayisi.com, Kurban Bayramı dönemi 14-23 Haziran arasında yaşanan yoğun seyahat talebine ilişkin rapor yayımladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, 9 güne uzatılan Kurban Bayramı tatili için uçak ve otobüs biletlerinde doluluk oranlarında rekor seviyelere ulaşıldı.

14-23 HAZİRAN TARİHLERİ ARASINDAKİ MEVCUT TÜM UÇUŞLAR TAMAMEN DOLDU

14-23 Haziran tarihleri arasındaki mevcut tüm uçuşlar tamamen doldu. Açılan ek seferlerdeki uçak biletlerinin de yüzde 92'si hızla satıldı.

EK SEFERLER DE DOLDU

İç hatlarda, özellikle İstanbul-Muğla, İzmir-Antalya ve İstanbul-Antalya rotalarında büyük bir yoğunluk yaşandı. İstanbul-Muğla hattındaki mevcut uçuşlar ve ek seferlerin tamamı doldu. İzmir-Antalya rotasında mevcut uçuşlar ve ek seferler yüksek doluluk oranlarına ulaştı ve bu rotada biletler, hızla tükendi.

İstanbul-Antalya hattı da bayram tatilinin favori rotalarından biri oldu. Ek seferler bile hızla doldu ve seyahat etmek isteyenler, erken rezervasyon yapmak zorunda kaldı.

DIŞ HATLARDA DA YOĞUNLUK

Dış hatlarda ise İstanbul-Londra, İstanbul-Paris ve İstanbul-Dubai rotalarındaki yoğunluk dikkati çekti.

İstanbul-Londra, Kurban Bayramı döneminde en yoğun uluslararası uçuş rotalarından biri olarak tüm seferlerini doldurdu ve ek seferler de hızla tükendi.

İstanbul-Paris rotası, kültürel ve tatil amaçlı seyahatler için popüler tercihler arasına girerek yüksek talep gördü. İstanbul-Dubai rotası ise tatil ve alışveriş için tercih edilirken, ek seferler açılmasına rağmen bilet bulmak zorlaştı.

Seyahat planı yapanlar için iç hat uçak biletlerinde ortalama fiyatlar 1500-2500 TL, dış hat uçuşlarında ise 3 bin-6 bin TL arasında değişiyor.

OTOBÜSLERDE DOLULUK ORANI YÜZDE 96

Otobüs seyahatlerinde de bayram dolayısıyla büyük bir talep artışı yaşandı. Mevcut seferlerin yüzde 96'sı doldu ve açılan ek seferlerdeki biletlerin yüzde 88'i satıldı.

İstanbul-Ankara hattındaki tüm seferler doldu ve ek seferlerde dahi yer bulmak zorlaştı. İzmir-Adana rotası, özellikle memleketine gitmek isteyen yolcular arasında yoğun talep gördü ve ek seferler hızla doldu.

Antalya-Gaziantep hattı ise tatilcilerin yoğun ilgi gösterdiği diğer rota oldu. Mevcut seferler tamamen doldu ve ek seferlerde de yer kalmadı.

Şehirler arası otobüs biletleri 200-800 TL arasında değişiklik gösterirken, bayram dönemi nedeniyle fiyatlar daha yükseldi.

ARAÇ KİRALAMA HİZMETLERİNE TALEP ARTTI

Kurban Bayramı döneminde araç kiralama hizmetlerine olan talep de önemli ölçüde arttı. Büyük şehirlerde ve tatil bölgelerinde araç kiralama taleplerinde ciddi artış yaşanması nedeniyle araç kiralama fiyatlarında yüzde 20-30 artış gözlendi.

Ekonomi sınıfı araçlarda günlük kiralama ücretleri 500-1000 TL, lüks araçlarda 2000-4000 TL arasında değişti. SUV ve aile araçlarında ise talep çok yüksek oldu ve fiyatlar 1500-3000 TL arasında yer aldı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
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