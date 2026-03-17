Bayramda çalışacaklar dikkat: Ne kadar kazanılacak? İsa Karakaş hesapladı

Ramazan Bayramı'na günler kaldı, peş çok vatandaş memleketine veya tatile gidecek. Fakat bazıları ise bayramı çalışarak geçirecek. Peki, bayramda çalışanlar ne kadar kazanacak?

TGRT Haber'de yer alan haberde konuşan Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş "Bayramda çalışanlar 4400 TL'yi aşan ilave ücret alabilirler" dedi.

"İLAVE BİR YEVMİYE ALACAK"

2026 yılı için brüt asgari ücret 33 bin 30 TL olarak belirlendi. Bu da günlük 1101 liraya tekabül ediyor. Bayramda çalışınca ise bu ücretin kanunen iki katına çıktığı belirtildi. Karakaş "Şimdi arife günü yarım gün olduğu için tabii ki yarım günlük bir ücret ödemesi söz konusu. Ancak burada resmi tatillere baktığımız zaman diyelim ki birinci gün çalıştı, dolayısıyla 2 ile çarpılacak. İlave bir yevmiye alacak" şeklinde konuştu.

Bayramda çalışan bir kişinin günlük ücretinin iki katını kazandığı vurgulanırken ancak bu durumun bayram hafta sonuna denk geldiğinde değişiklik gösterdiği aktarıldı. Örneğin önümüzdeki Ramazan Bayramı cumartesi ve pazar gününe denk geliyor. Yani bugünlerde çalışan bir kişinin ücretinin 2 değil 2,5 katını alacağı belirtildi.

Karakaş "Diyelim ki haftanın tamamını çalışmışsa ve bu durumda 45 saati aşacak. Bayram için bir yevmiye alacak, bir de 45 saati de aştığı için yarım yevmiye de fazla mesaiden alacak" ifadelerini kullandı.

"EMEKLİLİKTE MAAŞIN ARTMASINA KATKIDA BULUNACAKTIR"

Devamında Karakaş "Bu ücretler aynı zamanda SGK'ya bildirilmiş olacağından emeklilikte maaşın artmasına katkıda bulunacaktır" dedi.