FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Bayramda çalışacaklar dikkat: Ne kadar kazanılacak? İsa Karakaş hesapladı

Ramazan Bayramı yaklaşıyor... Pek çok kişi bayramda tatile ya da memleketine gidecek. Bir yandan bazıları da bayramı çalışarak geçirecek. Şimdi, bayramda çalışacak olan kişiler ne kadar kazanacaklarını merak ediyor. Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş çok sayıda çalışanı ilgilendiren detayı tek tek hesapladı.

Hande Dağ

Ramazan Bayramı'na günler kaldı, peş çok vatandaş memleketine veya tatile gidecek. Fakat bazıları ise bayramı çalışarak geçirecek. Peki, bayramda çalışanlar ne kadar kazanacak?

TGRT Haber'de yer alan haberde konuşan Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş "Bayramda çalışanlar 4400 TL'yi aşan ilave ücret alabilirler" dedi.

"İLAVE BİR YEVMİYE ALACAK"

2026 yılı için brüt asgari ücret 33 bin 30 TL olarak belirlendi. Bu da günlük 1101 liraya tekabül ediyor. Bayramda çalışınca ise bu ücretin kanunen iki katına çıktığı belirtildi. Karakaş "Şimdi arife günü yarım gün olduğu için tabii ki yarım günlük bir ücret ödemesi söz konusu. Ancak burada resmi tatillere baktığımız zaman diyelim ki birinci gün çalıştı, dolayısıyla 2 ile çarpılacak. İlave bir yevmiye alacak" şeklinde konuştu.

Bayramda çalışan bir kişinin günlük ücretinin iki katını kazandığı vurgulanırken ancak bu durumun bayram hafta sonuna denk geldiğinde değişiklik gösterdiği aktarıldı. Örneğin önümüzdeki Ramazan Bayramı cumartesi ve pazar gününe denk geliyor. Yani bugünlerde çalışan bir kişinin ücretinin 2 değil 2,5 katını alacağı belirtildi.

Karakaş "Diyelim ki haftanın tamamını çalışmışsa ve bu durumda 45 saati aşacak. Bayram için bir yevmiye alacak, bir de 45 saati de aştığı için yarım yevmiye de fazla mesaiden alacak" ifadelerini kullandı.

"EMEKLİLİKTE MAAŞIN ARTMASINA KATKIDA BULUNACAKTIR"

Devamında Karakaş "Bu ücretler aynı zamanda SGK'ya bildirilmiş olacağından emeklilikte maaşın artmasına katkıda bulunacaktır" dedi.

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı fazla mesai maaş bayram ücret İsa Karakaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.