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Bayramda emekliye toplam 57,4 milyar TL ikramiye ödenecek! Tarih netleşiyor

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Kurban Bayramı'nda yaklaşık 16 milyon emekli ve hak sahibine toplam 57,4 milyar lira ikramiye ödeyecek.

Bayramda emekliye toplam 57,4 milyar TL ikramiye ödenecek! Tarih netleşiyor

Emeklilerin refahını artırmak için 2018'de uygulanmaya başlayan bayram ikramiyesiyle, emeklilere ve hak sahiplerine Ramazan ve Kurban bayramları olmak üzere yılda iki defa ödeme yapılıyor.

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2018'de her bayram için 1000 lira olarak verilmeye başlanan ikramiye, 2021'de 1100 liraya, 2023'te 2 bin liraya, 2024'te 3 bin liraya, bu yıl için ise 4 bin liraya yükseltilmişti.

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2018-2024 DÖNEMİNDE TOPLAM 252 MİLYAR LİRA ÖDENDİ

Ramazan Bayramı'nda 15,8 milyon kişiye toplam 57,2 milyar lira ikramiye ödeyen SGK, Kurban Bayramı'nda yaklaşık 16 milyon emekli ve hak sahibine toplam 57,4 milyar lira ikramiye ödemesi yapılacak.

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EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Bu kapsamda, ödeme tarihlerinin bu hafta içi açıklanması, ikramiyelerin ise bayram haftasında hesaplara yatırılması öngörülüyor.

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Öte yandan, SGK'nin 2018-2024 yıllarındaki bayramlarda emekliye toplam ikramiye ödemesi 252,1 milyar lira olarak gerçekleşmişti. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Bayram ikramiyesi emekli
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