FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bayramda güneş rekoru: Elektrik üretimindeki payı yüzde 44’ü aştı

Bayramda güneş rekoru: Elektrik üretimindeki payı yüzde 44’ü aştı

18.06.2024 11:58
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Bayramın ilk günü güneş enerjisinin elektrik üretimindeki payı gün içerisinde yüzde 44’ü aşarak bir rekor kırdı" açıklamasını yaptı.

Bayramda güneş rekoru: Elektrik üretimindeki payı yüzde 44’ü aştı

Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, Kurban Bayramı'nın ilk gününde güneş enerjisinden elektrik üretiminde rekor kırıldığını belirtti. Bakan Bayraktar, "16 Haziran günü toplamda 682 bin 223 megavat elektrik ürettik. Bunun 109 bin 501'i güneş enerjisinden karşılandı." bilgisini paylaştı.

Günün tamamında güneş enerjisinin elektrik üretimindeki payının yüzde 16,05 olduğunu kaydeden Bakan Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

"Gün içinde bu oran yüzde 44'ün üzerine çıkarak bu alanda bir rekora imza atıldı. Yine günün tamamında yenilenebilir kaynakların elektrik üretimi içindeki payı yüzde 63, yerli ve yenilenebilir kaynakların payı ise yüzde 78,4 olarak gerçekleşti."

HER YIL 3 BİN 500 MEGAVAT GÜNEŞ KURULU GÜCÜ HEDEFİ

Bayraktar, Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı'nın son açıklanan kurulu güç istatistiklerinde Türkiye'nin yenilenebilir enerji kurulu gücünde dünya ilk 11'ine girdiğini, Avrupa'da da 5'inci sırada olduğunu anımsatarak, "Önümüzdeki 12 yıl boyunca her yıl 3 bin 500 megavat güneş enerjisi kurulu gücünü devreye alarak bu alanda yeni rekorlara imza atmaya devam edeceğiz." dedi.

Bu hedefe ulaşmak için zaman zaman kapasite tahsisleri yaptıklarını kaydeden Bayraktar, şunları kaydetti:

"Güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarını, enerji dönüşümümüzde olmazsa olmaz olarak görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu 2053 net sıfır emisyon vizyonu doğrultusunda temiz enerji yolculuğumuza ara vermeden devam edeceğiz."Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

Express


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye, hava sahası yoğunluğunda Avrupa'da ilk üçteTürkiye, hava sahası yoğunluğunda Avrupa'da ilk üçte
IBAN ve KDV için uyarı üstüne uyarı yapılmıştı: Binlercesi var, SGK'ya bildirildiIBAN ve KDV için uyarı üstüne uyarı yapılmıştı: Binlercesi var, SGK'ya bildirildi
‘3-20 Temmuz arasında emekliye 3 kez zam’ iddiası‘3-20 Temmuz arasında emekliye 3 kez zam’ iddiası
Anahtar Kelimeler:
enerji
En Çok Okunan Haberler
Hepsi belediyeden karşılanmış! "Skandala neden olacak"

Hepsi belediyeden karşılanmış! "Skandala neden olacak"

Erken emeklilik bayram sonrası Meclis’te!

Erken emeklilik bayram sonrası Meclis’te!

IBAN ve KDV için uyarı üstüne uyarı yapılmıştı: Binlercesi var, SGK'ya bildirildi

IBAN ve KDV için uyarı üstüne uyarı yapılmıştı: Binlercesi var, SGK'ya bildirildi

Yüzde 25’ten yüzde 60’a 1 günde geçecekler!

Yüzde 25’ten yüzde 60’a 1 günde geçecekler!

2 yıldır saç sakal kesmiyor! Tanıyamadılar

2 yıldır saç sakal kesmiyor! Tanıyamadılar

‘3-20 Temmuz arasında emekliye 3 kez zam’ iddiası

‘3-20 Temmuz arasında emekliye 3 kez zam’ iddiası

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Çabasız şıklık! Levi's tişörtlerde 400 TL altı fiyatlar

Çabasız şıklık! Levi's tişörtlerde 400 TL altı fiyatlar

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.