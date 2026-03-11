FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Bayramda tatile gidecekler için bayram biletleri satışta! Akaryakıt zamları sonrası işte fiyatlar…

Bu yıl Ramazan Bayramı tatilinin 3,5 gün sürecek olması sebebiyle seyahat hareketliliğinin düşük kalması bekleniyor. Otobüsler için önemli olan motorinin litre fiyatı ise İstanbul Avrupa yakasında son bir ayda 57,73 TL’den 65,23 TL’ye yükseldi. Söz konusu fiyat hareketi, %9’luk artışa işaret etti. Bayram biletleri satışa çıkarken, akaryakıt maliyetlerindeki artışın ardından fiyatlar da belli oldu.

Bayramda tatile gidecekler için bayram biletleri satışta! Akaryakıt zamları sonrası işte fiyatlar…

Ramazan aynının son haftası yaklaşırken, seyahate çıkmak isteyenler vatandaşlar da şehirlerarası otobüs bileti arayışını hızlandırdı.

Bu yıl bayram tatilinin, Ramazan ayının son günü olan 19 Mart Perşembe günü öğleden sonra başlaması ve 22 Mart Pazar günü bitmesi bekleniyor. 3,5 gün sürecek tatilin kısa olması, okul dönemine denk gelmesi ve havaların da serin seyrettiği bir dönemde gerçekleşmesinin, seyahat hareketliliğini düşürmesi bekleniyor.

MOTORİNİN FİYATI %9 ARTTI

Öte yandan Orta Doğu’da yaşanan çatışmaların ardından petrol fiyatlarının zirve yapması ve akaryakıt fiyatlarına arka arkaya gelen zamların, otobüs bileti fiyatlarına nasıl yansıdığı da dikkatle takip ediliyor. Otobüsler için önemli olan motorinin litre fiyatı İstanbul Avrupa yakasında son bir ayda 57,73 TL’den 65,23 TL’ye yükseldi. Söz konusu fiyat hareketi, yakıt maliyetlerinde yaklaşık %9’luk bir artışa işaret etti.

Bayramda tatile gidecekler için bayram biletleri satışta! Akaryakıt zamları sonrası işte fiyatlar… 1

BAYRAM BİLETİ FİYATLARI

Talebin en yoğun olduğu bayram güzergahlarında, 19 Mart Perşembe günü çıkışlı tek yön bilet fiyatları şöyle gerçekleşiyor:

-İstanbul-İzmir: 1.370 TL
-İstanbul-Ankara: 950 TL
-İstanbul-Muğla: 1.900 TL
-İstanbul-Antalya: 1.250 TL
-İstanbul-Samsun: 1.450 TL
-İstanbul-Bursa: 720 TL
-Ankara-İzmir: 970 TL

İnternet fiyatları dikkate alındığında, söz konusu tutarların 11 Mart’tan itibaren de bütün seferlerde geçerli olduğu ve bayrama doğru herhangi bir fiyat artışının yaşanmadığı da görülüyor.

OTOBÜSLER DOLUYOR

Bu arada firmaların online rezervasyon sayfalarında, 11 Mart itibarıyla otobüs doluluk bayram dönemi için %55-%60 düzeyine ulaştığı da dikkat çekiyor. Sefer sayısının daha az olduğu güzergahlarda ise doluluk oranları daha yüksek seviyelerde gerçekleşiyor. Firma yetkilileri, bayrama yaklaşık 1 hafta kala yer problemi yaşanmadığını; ancak seyahat planlayanlara da şimdiden rezervasyon tavsiyesinde bulunuyor.

SEFERLER BİRLEŞİYOR

Akaryakıt fiyatlarında yaşanan son yükselişlerin ardından otobüs firmalarında "seferleri birleştirme" tedbirleri de artmaya başladı. İstanbul-Samsun arasında sefer yapan yerel bir firmanın yetkilisi, “Normal şartlarda her gün seferimiz oluyordu. Kış mevsiminde talep az ve buna bağlı olarak otobüste boşluklar da olsa bir şekilde günlük seferlerimizi aksatmıyorduk. Ancak son dönemde hem otobüsteki boş koltuk sayısının fazla olması hem de akaryakıt fiyatlarındaki artışın da etkisiyle, bazı seferleri birleştirme kararı aldık” dedi.

VERİMLİLİK ARTIYOR

Yetkili, her gün otobüsü kaldırmak yerine 2 günde 1 sefer yaptıklarını anlatarak, “Böylece otobüs dolu gidiyor. Verimlilik artışı sağlamış oluyoruz” dedi. Firma yetkilileri, seferleri azaltarak akaryakıt maliyetlerini de optimize ettiklerini ve bilet fiyatlarında zam ihtiyacını azalttıklarını ifade ediyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mart sıfır araç kampanyası belli oldu: 0 faizle...Mart sıfır araç kampanyası belli oldu: 0 faizle...
İş dünyasından 'Hürmüz Boğazı' mesajı: 'En kritik konu'İş dünyasından 'Hürmüz Boğazı' mesajı: 'En kritik konu'

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı tatil
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD'li senatörün açıklaması kafaları karıştırdı! Pentagon: "140 asker..."

ABD'li senatörün açıklaması kafaları karıştırdı! Pentagon: "140 asker..."

Türkiye, atılan füzelerin yerini tespit etti

Türkiye, atılan füzelerin yerini tespit etti

Tarihi gecede tarihi zafer! Galatasaray evinde Liverpool'u geçti

Tarihi gecede tarihi zafer! Galatasaray evinde Liverpool'u geçti

Edis’in testi pozitif çıktı: Sosyal medyadan açıklama yaptı!

Edis’in testi pozitif çıktı: Sosyal medyadan açıklama yaptı!

Bakan Çiftçi talimat verdi: APP plakalarla ilgili yeni karar

Bakan Çiftçi talimat verdi: APP plakalarla ilgili yeni karar

ŞOK'a araç içi yol kayıt kamerası geliyor!

ŞOK'a araç içi yol kayıt kamerası geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.