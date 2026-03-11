Bayramda tatile gidecekler için bayram biletleri satışta! Akaryakıt zamları sonrası işte fiyatlar…

Ramazan aynının son haftası yaklaşırken, seyahate çıkmak isteyenler vatandaşlar da şehirlerarası otobüs bileti arayışını hızlandırdı.

Bu yıl bayram tatilinin, Ramazan ayının son günü olan 19 Mart Perşembe günü öğleden sonra başlaması ve 22 Mart Pazar günü bitmesi bekleniyor. 3,5 gün sürecek tatilin kısa olması, okul dönemine denk gelmesi ve havaların da serin seyrettiği bir dönemde gerçekleşmesinin, seyahat hareketliliğini düşürmesi bekleniyor.

MOTORİNİN FİYATI %9 ARTTI

Öte yandan Orta Doğu’da yaşanan çatışmaların ardından petrol fiyatlarının zirve yapması ve akaryakıt fiyatlarına arka arkaya gelen zamların, otobüs bileti fiyatlarına nasıl yansıdığı da dikkatle takip ediliyor. Otobüsler için önemli olan motorinin litre fiyatı İstanbul Avrupa yakasında son bir ayda 57,73 TL’den 65,23 TL’ye yükseldi. Söz konusu fiyat hareketi, yakıt maliyetlerinde yaklaşık %9’luk bir artışa işaret etti.

BAYRAM BİLETİ FİYATLARI

Talebin en yoğun olduğu bayram güzergahlarında, 19 Mart Perşembe günü çıkışlı tek yön bilet fiyatları şöyle gerçekleşiyor:

-İstanbul-İzmir: 1.370 TL

-İstanbul-Ankara: 950 TL

-İstanbul-Muğla: 1.900 TL

-İstanbul-Antalya: 1.250 TL

-İstanbul-Samsun: 1.450 TL

-İstanbul-Bursa: 720 TL

-Ankara-İzmir: 970 TL

İnternet fiyatları dikkate alındığında, söz konusu tutarların 11 Mart’tan itibaren de bütün seferlerde geçerli olduğu ve bayrama doğru herhangi bir fiyat artışının yaşanmadığı da görülüyor.

OTOBÜSLER DOLUYOR

Bu arada firmaların online rezervasyon sayfalarında, 11 Mart itibarıyla otobüs doluluk bayram dönemi için %55-%60 düzeyine ulaştığı da dikkat çekiyor. Sefer sayısının daha az olduğu güzergahlarda ise doluluk oranları daha yüksek seviyelerde gerçekleşiyor. Firma yetkilileri, bayrama yaklaşık 1 hafta kala yer problemi yaşanmadığını; ancak seyahat planlayanlara da şimdiden rezervasyon tavsiyesinde bulunuyor.

SEFERLER BİRLEŞİYOR

Akaryakıt fiyatlarında yaşanan son yükselişlerin ardından otobüs firmalarında "seferleri birleştirme" tedbirleri de artmaya başladı. İstanbul-Samsun arasında sefer yapan yerel bir firmanın yetkilisi, “Normal şartlarda her gün seferimiz oluyordu. Kış mevsiminde talep az ve buna bağlı olarak otobüste boşluklar da olsa bir şekilde günlük seferlerimizi aksatmıyorduk. Ancak son dönemde hem otobüsteki boş koltuk sayısının fazla olması hem de akaryakıt fiyatlarındaki artışın da etkisiyle, bazı seferleri birleştirme kararı aldık” dedi.

VERİMLİLİK ARTIYOR

Yetkili, her gün otobüsü kaldırmak yerine 2 günde 1 sefer yaptıklarını anlatarak, “Böylece otobüs dolu gidiyor. Verimlilik artışı sağlamış oluyoruz” dedi. Firma yetkilileri, seferleri azaltarak akaryakıt maliyetlerini de optimize ettiklerini ve bilet fiyatlarında zam ihtiyacını azalttıklarını ifade ediyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır