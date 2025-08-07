FİNANS

Bazı bebek ürünlerinin ithalatına yönelik nihai gözden geçirme soruşturması açıldı

Çin ve Tayland menşeli bazı bebek ürünlerine uygulanan dampinge karşı kesin önleme ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması açılması kararlaştırıldı.

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan "İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ, yerli üretici Burda Bebek Ürünleri AŞ tarafından yapılan, Özeda Plastik Kauçuk Ltd. Şti, Mamajoo Sağlık Ürünleri AŞ, Aldo Bebek Ürünleri Ltd. Şti, CLKA Bebek Ürünleri AŞ firmaları tarafından desteklenen başvuruyu içeriyor.

Buna göre başvurunun incelenmesi neticesinde, uygulanan dampinge karşı önlemin yürürlükten kalkması halinde dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu ve bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmasını haklı kılacak bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldı.

Bu kapsamda Çin ve Tayland menşeli "yalnız, plastikten mamul emzik, biberon ve diğer bebek beslenme, emzirme ve bakım ürünleri (mama kabı, çatal-kaşık seti, mama kaşığı, meyve süzgeci, süt saklama poşeti, alıştırma bardağı -pipetli olanlar dahil-, süt saklama kabı, diş kaşıyıcı, halkası, emzik askısı ve tutacı, manuel burun aspiratörü, burun temizleyici, göğüs koruyucu, manuel göğüs pompası, tirle, emzik saklama kabı ile kutusu, çatal ve kaşık saklama kabı, biberon emziği ve başlığı, biberon şişesi, alıştırma bardağı ucu, burun aspiratörü ucu, manuel göğüs pompası süt sağma şişesi)" ithalatıyla ilgili nihai gözden geçirme soruşturması açılması kararlaştırıldı. (AA)
Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanlığı İthalat
