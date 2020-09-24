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Bazı ürünler için ilave gümrük vergilerinin süresi uzatıldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.09.2020 09:12 | Son Güncelleme

Bazı sanayi ürünlerinin yanı sıra tekstil, deri, konfeksiyon gibi ürünler için uygulanan ilave gümrük vergilerinin süresi 31 Aralık'a uzatıldı.

Bazı ürünler için ilave gümrük vergilerinin süresi uzatıldı

İthalat Rejimi Kararına Ek Kararlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle oluşan arz fazlasına bağlı düşük fiyatlı ithalat baskısı riskine karşı muhtelif sektörleri daha etkin şekilde korumak amacıyla bazı sanayi ürünlerinde gümrük vergilerinin 30 Eylül'e kadar kanuni vergi had ve nispetleri dikkate alınarak yükseltilmesi kararlaştırılmıştı.

Salgının süreci ve gelişimi göz önünde bulundurularak, söz konusu sanayi ürünlerinin yanı sıra tekstil, deri, konfeksiyon ürünleri için ilave gümrük vergilerinin süresi, yüksek oranlar korunarak, 31 Aralık'a kadar uzatıldı.

KAYNAK:AA

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