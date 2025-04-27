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BBP lideri Destici "Milyarlarca liralık vergilerin silindiğini görüyoruz" diyerek sitem etti: "Bu adaletsizliktir"

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BBP lideri Mustafa Destici, vergi sistemindeki adaletsizliği eleştirdi. Destici, "Rant sağlayan, kazanç sağlayan ve bunun da büyük bir kısmını kamudan sağlayan iş adamlarının milyarlarca liralık vergilerinin silindiğini görüyoruz. Bu ayıptır, bu günahtır, bu haksızlıktır, bu adaletsizliktir" dedi.

BBP lideri Destici, partisinin genel merkez binasında düzenlenen 'Genel İstişare Toplantısı'nın açılışında konuştu.

"BUGÜNE KADAR ASKA GERİ DURMADIK"

Destici, "Toplumumuzun büyük bir kısmı hala adaletten şikayet ediyorsa, önemli bir kısmı hala ekonomik zorluklardan bahsediyorsa, toplumumuzun önemli bir kısmı eğitimin yetersizliğinden bahsediyorsa, toplumumuzun önemli bir kısmı ahlak ve maneviyat konusunda bir çöküş olduğundan bahsediyorsa, toplumumuzun önemli bir kısmı maalesef gençlerimizi geleceğe iyi bir şekilde hazırlamadığımızdan bahsediyorsa, o zaman problemler önemli oranda devam ediyor demektir. İşte bu problemlerin tek çözüm adresi Büyük Birlik Partisi'dir. Bugüne kadar mücadelemizden asla geri durmadık, asla yılmadık, asla yıkılmadık. Büyük Birlik Partimizi iktidarla buluşturacak ve Türkiye’ye nefes aldıracak, milletimize tüm beklentilerini de evelallah karşılayacağız" ifadelerini kullandı.

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"BU AYIPTIR, GÜNAHTIR"

Destici açıklamasının devamında şunları ifade etti:

"Vergi kayıpları, vergi kaçakları Türkiye ekonomisinin en önemli problemlerinden bir tanesidir ve halen çözülebilmiş değildir. Bizim çağrımız hiç değişmedi, ne demiştik: Adil bir vergi sistemi... Çok kazanandan çok vergi, az kazanandan az vergi, hiç kazanmayandan vergi alınmamalıdır.

Bakıyoruz Türkiye'de bazı uygulamalar bunun tam tersi. Kazanmayandan dolaylı yoldan çok vergi alınmaktadır. Rant sağlayan, kazanç sağlayan ve bunun da büyük bir kısmını kamudan sağlayan iş adamlarının milyarlarca liralık vergilerinin silindiğini görüyoruz. Bu ayıptır, bu günahtır, bu haksızlıktır, bu adaletsizliktir."

thumbs_b_c_d85119a7b947fda07d5f58ecad5d6572Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Mustafa Destici BBP Büyük Birlik Partisi
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