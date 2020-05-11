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BDDK, 3 yabancı bankaya koyduğu işlem yasağını kaldırdı

EKONOMİ HABERLERİ  | 11.05.2020 10:14 | Son Güncelleme

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu(BDDK), yaptığı açıklamada 3 yabancı bankaya işlem yasağını kaldırdığını ancak soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

BDDK, 3 yabancı bankaya koyduğu işlem yasağını kaldırdı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Londra merkezli üç yabancı bankanın, TL yükümlülüğünü yerine getirmesi üzerine Türk bankaları ile bir bacağı TL olan döviz işlemler için yasağı kaldırdı.

AA muhabirinin BDDK'dan edindiği bilgiye göre geçen hafta elinde TL olmadığı halde, açığa TL satıp döviz alan ve günü geldiğinde TL yükümlülüğünü yerine getirmeyen Londra merkezli üç yabancı bankaya Türk bankaları ile bir bacağı TL olan döviz işlemler için yasak getirmişti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, bugünkü kararıyla, üç yabacı bankanın yükümlülüklerini yerine getirmesi üzerinde işlem yasağını kaldırdı. Bu üç bankanın taraf olduğu işlemlerin kur manipülasyonu teşkil edip etmediğiyle ilgili inceleme ve soruşturmalar devam edecek ve sonuçlandırılacak.

BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben de dün manipülasyon girişimlerine karşı koymaya kararlılıkla devam edeceklerini söyleyerek, "Üç banka yükümlülüklerini yerine getirdiği takdirde işlem yasağı kalkar, ama soruşturma sürecek" demişti.

KAYNAK:AA


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