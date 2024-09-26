BDDK Başkan Yardımcısı Mustafa Aydın'ın düğün görüntüleri rahatsızlık yarattı! Bakan Şimşek'le ilgili flaş iddia: Soruşturma talimatı verdi!

BDDK Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Aydın'ın düğünündeki görüntüler kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. İddialara göre Aydın kurumun denetimi altında olan bankalar ve özel finans kuruluşlarının yöneticilerine düğün davetiyesi gönderdi. Bankaların genel müdürleri takı kuyruğuna girdi.

MEHMET ŞİMŞEK, DÜĞÜNDEKİ GÖRÜNTÜLERDEN RAHATSIZ OLDU

Söz konusu görüntülerin sosyal medyada hızla yayılmasının ardından Gazeteci Murat Yetkin'den çok konuşulacak bir iddia geldi. Yetkinreport'taki yazısında Yetkin, görüntülerle ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in rahatsızlık duyduğunu yazdı.

ŞİMŞEK "İNCELEME TALİMATI VERDİ" İDDİASI

Durumdan rahatsızlığını gizlemeyen Şimşek, iddiaya göre hemen Aydın ve düğün daveti üzerine inceleme başlatılması talimatı vererek “Gereği neyse yapılacak” dedi.

Şimşek’in talimatı üzerine, yasaya göre Kamu Etik Kurulu’nun devreye girmesi bekleniyor.

CHP'DEN DE TEPKİ GELDİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, BBDK Başkan Yardımcısı Aydın’ın aldığı hediyeleri derhal iade etmesi ve hediye veren banka yöneticilerine de zimmet çıkarılması gerektiğini ileri sürdü.