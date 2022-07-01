BDDK Başkanı canlı yayında açıkladı: Döviz kararından sonra yeni tedbir...

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben geçtiğimiz günlerde döviz işlemleri ile ilgili alınan karara ilişkin canlı yayında açıklamalarda bulundu. BDDK Başkanı Akben ekonomide tedbirlerin devam edip etmeyeceği konusunda ise, "Gerekli gördüğümüz düzenlemeleri yapacağız" yanıtını verdi.

NTV'nin sorularını yanıtlayan Akben'in konuşmalarından satırbaşları şu şekilde:



KREDİYE ERİŞİM İMKANI NASIL?

Hızlı kredi artışı ve kredilerin verimli alanlarına yönlendirilmemesi bazı risklere yol açıyor. Bu çerçevede istihdama katkı sunan sektörleri desteklemek için biz bunları selektif alanlara katkı sağlasınlar diye buralara yönlendirdik. Kredileri ekonomiye katkı sağlayacak alanlara yönlendirdik.

TİCARİ KREDİDE DÖVİZ ŞARTI

İhtiyacı olmayan şirketlerin de döviz aldığını gördük. Bu düzenlemenin sermaye kontrölü ile alakası yok. Bu finansal istikrarın sağlanması konusunda önem arz ediyor. Bankacılık Kanunu bize bu yetkiyi veriyor.

KAÇ ŞİRKET DÖVİZ LİMİTİ UYGULAMASINDAN ETKİLENİYOR?

Biz şöyle şartlar getirdik;

Bunlar bağımsız denetime tabi şirketler olsun.

Bilançodaki değer 15 milyon TL'nin üzerinde döviz karşılığı ifade etsin.

Aktif toplamının yüzde 10'undan fazlası hangisi ise bunlar olsun. Bu 3 şartı taşımak zorunda. Bu şirketler bazında uygulanan bir karar.

Muhtemelen 300'ün üzerinde şirketi kapsıyor.

ŞİRKETLERİN KREDİYE ERİŞİM ŞİKAYETİ

Kararın iyileştirilmesi gereken yanları olacaktır. Uygulamayı piyasayı daha rahatlatıcı bir hale getireceğiz. İsteğimiz şu; ucuz TL kredi ile döviz alıp altın alıp bunları pozisyon tutmayın, yatırım yapın, istihdam üretin bu alanlarda kulanın.

EKONOMİDE TEDBİRLER GELECEK Mİ?

Gerekli gördüğümüz düzenlemeleri yapacağız.

ENFLASYON İLE MÜCADELE

300'ün üzerinde şirketin döviz pozisyon fazlalıkları var. 15 milyar dolardan fazla bir fazlalık var. Kontrol altına almak döviz kuru ile birebir ilintili.

TEDBİRLERİN YATIRIM TALEBİNE ETKİSİ

Yatırımların sekteye uğramasını beklemiyoruz.

Merkez Bankası'nın kur korumalı ürünü tarafında bir hareketlilik, oraya bir akış olduğunu görüyoruz. Büyük taban bu işten memnun."

NEBATİ'DEN 'KARARLAR GEÇİÇİ' MESAJI

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında, BDDK tarafından açıklanan türev işlem, konut kredileri ve nakit döviz pozisyonu yüksek şirketlere TL kredi sınırlandırılması kararları için, “Önemli olan bu kararların verdiği mesajlar. Biz diyoruz ki, paralarını alıp gidip bu parayla döviz alma ve aldığımız kararların hepsi geçici” ifadelerini kullanmıştı.

BDDK NE KARAR ALMIŞTI?

Bankalar ve finansal kuruluşlar dışındaki, bağımsız denetime tabi şirketlerin kredi başvurusu yaptıkları tarih itibarıyla yabancı para nakdi varlıklarının (altın dahil, efektif döviz ile bankalardaki YP mevduat) Türk Lirası karşılığının 15 milyon TL'nin üzerinde olması halinde, bu şirketlerin yabancı para nakdi varlıklarının, en güncel finansal tablolarına göre aktif toplamından veya son 1 yıllık net satış hasılatından büyük olanının yüzde 10'unu aşması durumunda, söz konusu şirketlere TL cinsinden yeni bir nakdi ticari kredi kullandırılmamasına karar verildi.

Uygulama karar tarihinden sonra uygulanmak üzere, aksi yönde bir Kurul kararı alıncaya kadar geçerli olacak.

