BDDK Başkanı canlı yayında açıkladı: Döviz kararından sonra yeni tedbir...

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben geçtiğimiz günlerde döviz işlemleri ile ilgili alınan karara ilişkin canlı yayında açıklamalarda bulundu. BDDK Başkanı Akben ekonomide tedbirlerin devam edip etmeyeceği konusunda ise, "Gerekli gördüğümüz düzenlemeleri yapacağız" yanıtını verdi.
NTV'nin sorularını yanıtlayan Akben'in konuşmalarından satırbaşları şu şekilde:
Biz şöyle şartlar getirdik;
Bunlar bağımsız denetime tabi şirketler olsun.
Bilançodaki değer 15 milyon TL'nin üzerinde döviz karşılığı ifade etsin.
Aktif toplamının yüzde 10'undan fazlası hangisi ise bunlar olsun. Bu 3 şartı taşımak zorunda. Bu şirketler bazında uygulanan bir karar.
Gerekli gördüğümüz düzenlemeleri yapacağız.
Yatırımların sekteye uğramasını beklemiyoruz.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında, BDDK tarafından açıklanan türev işlem, konut kredileri ve nakit döviz pozisyonu yüksek şirketlere TL kredi sınırlandırılması kararları için, “Önemli olan bu kararların verdiği mesajlar. Biz diyoruz ki, paralarını alıp gidip bu parayla döviz alma ve aldığımız kararların hepsi geçici” ifadelerini kullanmıştı.
Bankalar ve finansal kuruluşlar dışındaki, bağımsız denetime tabi şirketlerin kredi başvurusu yaptıkları tarih itibarıyla yabancı para nakdi varlıklarının (altın dahil, efektif döviz ile bankalardaki YP mevduat) Türk Lirası karşılığının 15 milyon TL'nin üzerinde olması halinde, bu şirketlerin yabancı para nakdi varlıklarının, en güncel finansal tablolarına göre aktif toplamından veya son 1 yıllık net satış hasılatından büyük olanının yüzde 10'unu aşması durumunda, söz konusu şirketlere TL cinsinden yeni bir nakdi ticari kredi kullandırılmamasına karar verildi.
Uygulama karar tarihinden sonra uygulanmak üzere, aksi yönde bir Kurul kararı alıncaya kadar geçerli olacak.
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