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BDDK’dan aktif rasyosu açıklaması! Aktif Rasyosu nedir? Aktif Rasyosu değeri nedir?

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.09.2020 12:01 | Son Güncelleme

BDDK tarafından yapılan son açıklamaya göre 1 Ekim itibarıyla Aktif Rasyosu değeri mevduat bankaları için %95’ten %90’a, katılım bankaları için ise %75’ten %70’e düşürüldü. Şimdi vatandaşlar tarafından Aktif Rasyosu nedir sorusunun yanıtı araştırılıyor. Peki, Aktif Rasyosu değeri nedir? İşte detaylar…

BDDK’dan aktif rasyosu açıklaması! Aktif Rasyosu nedir? Aktif Rasyosu değeri nedir?

Aktif Rasyosu nedir sorusu vatandaşlar arasında yeniden gündeme geldi. BDDK tarafından yapılan son açıklama neticesinde vatandaşlar Aktif Rasyosu ne demek sorusuna yanıt arıyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından Aktif Rasyosu değeri 1 Ekim 2020 itibarıyla düşürüldü. Peki, Aktif Rasyosu değeri nedir? Aktif Rasyosu nasıl hesaplanır? İşte tüm detaylar...

BDDK’DAN AKTİF RASYOSU AÇIKLAMASI

Aktif Rasyosu BDDK tarafından yapılan açıklama ile tekrar merak edilmeye başlandı. Aktif Rasyosu kaç olmalı sorusunun yanıtı da araştırılıyor. BDDK tarafından bankaların Aktif Rasyosu 1 Ekim itibarıyla mevduat bankaları için %95’ten %90’a, katılım bankaları için de %75’ten %70’e düşürüldü. BDDK resmi internet adresindeki Kurul kararı doğrultusunda, bankalar tarafından hesaplanan Aktif Rasyosu’nun her ay sonundan itibaren o aya dair aylık ortalamaları hem mevduat bankaları hem de katılım bankaları için indirildi.

Bu doğrultuda Aktif Rasyosu’nun her ayın sonundan itibaren o aya dair aylık ortalaması mevduat bankaları için %90’ın altına, katılım bankaları için de %70’in altına düşemeyecek. Bu yeni belirlenmiş olan Aktif Rasyosu değeri 1 Ekim itibarıyla geçerli olacak. Baz alınacak olan aykırılık oluşturan aşım tutarı da ilgili ayın sonundan itibaren Aktif Rasyosu değeri %90’ın altında olan mevduat bankaları ile %70’in altında olan katılım bankaları için rasyo %90 ve %70 düzeyine gelecek paydaki değişim tutarı olarak hesaplanacak.

Yapılan bu değişiklik ile Aktif Rasyosu formülü de revize edilmiş oldu. Formülün payı "krediler+(menkul kıymetler0,75)+(TCMB Swap0,5)" ve paydası ise "TL Mevduat+(YP Mevduat1,75)" şeklinde hesaplanıyor.

AKTİF RASYOSU NEDİR?

Aktif Rasyosu adı verilen denklem doğrultusunda bankaların belirlenen oranlarda kredi vermesi, menkul kıymet alması ya da TCMB ile swap yapması isteniyor. Bankaların toplanan mevduatla bu kaynağın değerlendirildiği kredi, menkul kıymetler ve swap işlemleri arasında Aktif Rasyosu formülü doğrultusunda denge kurması gerekiyor.

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