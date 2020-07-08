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BDDK'dan bankalara kredilerle ilgili önemli çağrı

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.07.2020 10:14 | Son Güncelleme

BDDK, salgın sonrası normalleşme döneminde finansal kurumlara bireysel ve ticari müşterilere kolaylık sağlayacakları hususları bildirdi.

BDDK'dan bankalara kredilerle ilgili önemli çağrı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası normalleşme döneminde finansal kurumlara bireysel ve ticari müşterilere kolaylık sağlayacakları hususları bildirdi.

AA muhabirinin bankacılık kaynaklarından edindiği bilgiye göre, BDDK, banka ve banka dışı mali kuruluşlara normalleşme döneminde bireysel ve ticari müşterilere kolaylık sağlamaları konusunda 11 maddelik talimat hazırladı.

Kurum, ilgili kuruluşlardan, bireysel ve ticari müşterilerin vade tarihi 2020 yıl sonuna kadar olan ödemelerine ilişkin öteleme taleplerinin karşılanmasını ve ötelenen nakit akışları için güncel piyasa koşullarına uygun fiyatlama yapılmasını istedi.

KREDİ KARTI AİDATLARINA KOLAYLIK

BDDK, kredi kartı aidatları için kolaylık sağlanmasını da talep etti. Bu kapsamda kredi kartı aidat tahsilatına itiraz eden müşterilerin talebi doğrultusunda tahsilatın geçici bir süreyle ertelenmesini isteyen BDDK, diğer taraftan makul ve somut gerekçeler olmaksızın kredi kartı limitlerinin kısıtlanması ve kredi kartlarının nakit çekime kapatılması gibi uygulamalar hakkında mevzuatta belirtilen kurallardan daha ihtiyati ve sıkı uygulamalara gidilmemesi gerektiğini kaydetti.

KREDİ SİGORTALARINDA ETKİ SORGULAMA VE TAZMİN

BDDK, ilgili kurumların Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili alt düzenlemelerine uygun hareket etmesi gerektiğinin altını çizdi. Kurum, krediye bağlı sigorta poliçelerinde temerrüt hali gerçekleşince tazmin koşulları oluşup oluşmadığının kendiliğinden sorgulanması, varsa kredi geri ödemesinin sigorta poliçesinden kolayca karşılanmasını sağlayacak bir sistemin işletilmesine gerekliliğine işaret etti.

BANKACILIKTA 60 YAŞ ÜSTÜ VE EMEKLİLLERE KOLAYLIK

Kaynaklara göre, BDDK'dan bankalara giden yazıda, "Emekli aylığı alan ve/veya 60 yaşın üzerindeki müşterilerin sık dışarı çıkamamalarından mütevellit ATM'den tek seferde aylıklarını çekebilmeleri, şubelerden ve çağrı merkezlerinden hızlı ve yeterli hizmet almalarının sağlanması, emekli aylıklarını alan müşterilerin aylıklarını almak istedikleri bankalarının değiştirilmesinde fiili engellerin kaldırılması ve taleplerin şikayete mahal verilmeksizin zamanında yerine getirilmesi, 60 yaş üstü emeklinin şubelere gitmeye icbar edilmemesi (kart teslimi dahil) gerekli görülmektedir." ifadeleri yer aldı.

SALGIN DÖNEMİNİN BAŞINDA BANKALARA TALİMAT VERİLMİŞTİ

BDDK, bankalar ve banka dışı mali kuruluşlarla ilgili müşterilerden gelen taleplerin düzenli olarak takip edildiğini ve verilen talimata uygun hareket edilmesi gerektiğini bildirdi.

Kurum, 20 Mart’ta bankalara gönderdiği talimatla Kovid-19 salgını döneminde bankaların müşterilere kolaylık sağlamasını istemiş, iş dünyası ve vatandaşların salgın dönemini en az hasarla atlatabilmesi için 50'ye yakın tedbiri hayata geçirmişti.

KAYNAK:AA

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
NE İHTİYAÇ KREDİSİ ALDIK NE PANDEMİ YARDIMI EN BAŞTA DEVLET OLARAK SINIFTA KALDINIZ SONRA BANKALARA GÜVEN TAMAMEN BİTTİ SİZE OY MOY YOK
yahu kardeşim yapılandırma çıkartın , ödemede zorlanıyorum artık insaf önceden aldık diye bizim suçumuz ne
bddk dedi de kim dinliyor kim uyguluyor bir milleti bankaların eline emanet etmeyin kan emenler bişey bırakmadı bu millette.
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