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BDDK'dan bankalara kredilerle ilgili önemli yazı

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.04.2020 17:19 | Son Güncelleme

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamındaki kredilerin amacına uygun kullanımının sağlanmasını istedi.

BDDK'dan bankalara kredilerle ilgili önemli yazı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında sağlanan kredilerin ihtiyaca uygun, verimli şekilde tahsisi için bankalara yazı gönderdi.

Yazının içeriğinde, kredilerin kullanım amacına aykırı işlemlere karşı bankalarca azami seviyede kontrol sağlanması tavsiyesinin bulunduğu ifade edildi. Kredilerin amacı dışında finansal getiri sağlamaya dönük işlemlerde ya da vadesi gelmemiş diğer kredilerin kapatılmasında kullanılması gibi durumların olmamasına azami gayret gösterilmesi uyarısının bulunduğu kaydedildi.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
BDDK, kredi, banka,

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Siz bütçeyi amacına uygun kullanın da,herkes cebindeki parayı nereye kullanacağını bili,r!
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