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BDDK'dan deprem bölgesiyle ilgili açıklama: Kredi kartı taksitlendirme süreleri bir kata kadar artırılacak

07.02.2023 19:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK), Kahramanmaraş merkezli toplamda 10 ili etkileyen depremlerden etkilenen vatandaşların kredileri için yeni karar aldı. BDDK, mevcut ve yeni kredilerde 6 Şubat'tan itibaren 6 ay boyunca vade ve taksit kolaylığı imkanı tanındı. Deprem bölgesinde bulunan üye işyerlerince kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek mal ve hizmet satımlarında, taksitlendirme süreleri bir kata kadar artırılacak.

BDDK'dan deprem bölgesiyle ilgili açıklama: Kredi kartı taksitlendirme süreleri bir kata kadar artırılacak

BDDK, deprem felaketi nedeniyle "Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik", "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik" ve "Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik" kapsamında alınan kurul kararlarını açıkladı. Depremlerden etkilenen illerde yerleşik kişilere kullandırılacak ve yapılandırılacak kredilerin vadeleri, ödemesiz dönemlerin uygulanması da dahil bankalarca belirlenebilecek

6 AY SÜRE İLE KOLAYLIK SAĞLANDI

Kararlar kapsamında, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde yerleşik kişilere yönelik, 6 Şubat'tan itibaren 6 ay süre ile kredi vadeleri ve taksitlendirme süreleri için kolaylık sağlandı.

Buna göre, söz konusu illerde yerleşik kişilere yeni kullandırılacak veya yeniden yapılandırmaya tabi tutulacak konut, taşıt ve tüketici kredilerinin vadeleri, BDDK tarafından daha önce belirlenen sürelere tabi olmayacak ve ödemesiz dönemlerin uygulanması da dahil olmak üzere bankalarca belirlenebilecek.

Öte yandan bu illerde yerleşik üye işyerlerince kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet satımlarında da kredi kartları taksitlendirme süreleri de bir kata kadar artırılacak. (AA)

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