'Bedava tatil kazandınız' diyerek satış yapmışlardı! Termal otel iflas etti

İstanbul 18. Asliye Ticaret Mahkemesi, çok sayıda tüketici şikayeti ve davasına konu olan Royal Doğa Sağlık Termal Turizm İnşaat şirketi hakkındaki iflas kararını verdi. Kararın ardından İstanbul 1. İflas Dairesi, şirketin iflasının açıldığını resmen duyurdu.

Haber Hürriyeti'nde yer alan habere göre, İstanbul 1. İflas Dairesi tarafından yayımlanan ilana göre iflas süreci, İstanbul 18. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 15/10/2026 tarihli ve 2026/1247 Esas sayılı kararı doğrultusunda başlatıldı.

ŞİRKET TEK BİR ODANIN BİNLERCE KİŞİYE SATILDIĞI İDDASIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Şirket, daha önce devre mülk sözleşmelerinin iptal edilmemesi, yıllık aidatlara yüzde 400'e varan oranlarda zam yapılması ve tek bir odanın binlerce kişiye satıldığı iddialarıyla gündeme gelmişti. Bu iddialar nedeniyle şirket aleyhine çok sayıda dava açıldığı belirtilmişti.

ÜCRETSİZ TATİL DAVETİYLE SÖZLEŞME İMZALATTIRILMIŞ

Şirketin vatandaşları "ücretsiz tatil" veya "çekilişle tatil kazandınız" gerekçeleriyle tesislere davet ettiği iddia edilmişti. Tüketiciler, uzun süren tanıtım görüşmeleri ve psikolojik baskı eşliğinde sözleşme imzalamaya yönlendirildiklerini öne sürmüştü.

Sözleşmelerin ardından yüksek aidat bedelleri talep edildiği, bu ödemeleri yapmayan tüketicilere ise icra takibi başlatılacağı yönünde bildirimler gönderildiği belirtilmişti.

"NE TATİL YAPABİLDİK NE MUHATAP BULABİLDİK"

Mağdur olan bir tüketici, şikayet platformunda yayımladığı açıklamada, kendisinin ve başka ailelerin hediye tatil vaadiyle İstanbul'dan otobüslerle Yalova'ya götürüldüğünü anlatmıştı.

Tüketici, kendilerine her yıl bir hafta tatil hakkı ve kullanılmayan tatil dönemleri için kira geliri vaat edildiğini belirterek sözleşme imzalama sürecini şöyle aktarmıştı:

“Geceye kadar ikna etmeye uğraştılar. En sonunda bunaltıp imzalattılar. Ancak sonuç istediğimiz gibi olmadı. Ne tatil yapabildik ne de muhatap bulabildik.Pazarımızla rezil olduk.Avukatımın dediğine göre 80-90 bin mağdur varmış. Zaten bana verdikleri odayı da binlerce kişiye vermişler. Dava açtım. Kazandım."

Aidat ödemeleri konusunda da baskı gördüğünü öne süren tüketici, kendisine icra takibi başlatılacağı yönünde mesajlar gönderildiğini ifade etmişti.

İFLASIN ARDINDAN TASFİYE SÜRECİ BAŞLADI

İstanbul 1. İflas Dairesi tarafından yayımlanan ilanla şirketin iflası resmen duyurulurken, tasfiye ve alacak kayıt süreci de başladı.