FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

'Bedava tatil kazandınız' diyerek satış yapmışlardı! Termal otel iflas etti

Devre mülk satışlarında ücretsiz tatil vaadi, yüksek aidat ve icra tehdidi iddialarıyla gündeme gelen Royal Doğa Sağlık Termal Turizm İnşaat şirketi hakkında mahkeme iflas kararı verdi.

'Bedava tatil kazandınız' diyerek satış yapmışlardı! Termal otel iflas etti
Cansu Çamcı

İstanbul 18. Asliye Ticaret Mahkemesi, çok sayıda tüketici şikayeti ve davasına konu olan Royal Doğa Sağlık Termal Turizm İnşaat şirketi hakkındaki iflas kararını verdi. Kararın ardından İstanbul 1. İflas Dairesi, şirketin iflasının açıldığını resmen duyurdu.

Haber Hürriyeti'nde yer alan habere göre, İstanbul 1. İflas Dairesi tarafından yayımlanan ilana göre iflas süreci, İstanbul 18. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 15/10/2026 tarihli ve 2026/1247 Esas sayılı kararı doğrultusunda başlatıldı.

Bedava tatil kazandınız diyerek satış yapmışlardı! Termal otel iflas etti 1

ŞİRKET TEK BİR ODANIN BİNLERCE KİŞİYE SATILDIĞI İDDASIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Şirket, daha önce devre mülk sözleşmelerinin iptal edilmemesi, yıllık aidatlara yüzde 400'e varan oranlarda zam yapılması ve tek bir odanın binlerce kişiye satıldığı iddialarıyla gündeme gelmişti. Bu iddialar nedeniyle şirket aleyhine çok sayıda dava açıldığı belirtilmişti.

ÜCRETSİZ TATİL DAVETİYLE SÖZLEŞME İMZALATTIRILMIŞ

Şirketin vatandaşları "ücretsiz tatil" veya "çekilişle tatil kazandınız" gerekçeleriyle tesislere davet ettiği iddia edilmişti. Tüketiciler, uzun süren tanıtım görüşmeleri ve psikolojik baskı eşliğinde sözleşme imzalamaya yönlendirildiklerini öne sürmüştü.

Sözleşmelerin ardından yüksek aidat bedelleri talep edildiği, bu ödemeleri yapmayan tüketicilere ise icra takibi başlatılacağı yönünde bildirimler gönderildiği belirtilmişti.

"NE TATİL YAPABİLDİK NE MUHATAP BULABİLDİK"

Mağdur olan bir tüketici, şikayet platformunda yayımladığı açıklamada, kendisinin ve başka ailelerin hediye tatil vaadiyle İstanbul'dan otobüslerle Yalova'ya götürüldüğünü anlatmıştı.

Tüketici, kendilerine her yıl bir hafta tatil hakkı ve kullanılmayan tatil dönemleri için kira geliri vaat edildiğini belirterek sözleşme imzalama sürecini şöyle aktarmıştı:

“Geceye kadar ikna etmeye uğraştılar. En sonunda bunaltıp imzalattılar. Ancak sonuç istediğimiz gibi olmadı. Ne tatil yapabildik ne de muhatap bulabildik.Pazarımızla rezil olduk.Avukatımın dediğine göre 80-90 bin mağdur varmış. Zaten bana verdikleri odayı da binlerce kişiye vermişler. Dava açtım. Kazandım."

Aidat ödemeleri konusunda da baskı gördüğünü öne süren tüketici, kendisine icra takibi başlatılacağı yönünde mesajlar gönderildiğini ifade etmişti.

İFLASIN ARDINDAN TASFİYE SÜRECİ BAŞLADI

İstanbul 1. İflas Dairesi tarafından yayımlanan ilanla şirketin iflası resmen duyurulurken, tasfiye ve alacak kayıt süreci de başladı.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye'de geçen yıl 980,4 milyar liralık AR-GE harcaması yapıldıTürkiye'de geçen yıl 980,4 milyar liralık AR-GE harcaması yapıldı
Oğlunun tavsiyesiyle başladı! Reçelini 400 liradan satıyorOğlunun tavsiyesiyle başladı! Reçelini 400 liradan satıyor

Anahtar Kelimeler:
iflas Termal Turizm otel şirket
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Husiler'den Suudi Arabistan'a yeni saldırı dalgası: Riyad'da patlama sesleri

Husiler'den Suudi Arabistan'a yeni saldırı dalgası: Riyad'da patlama sesleri

Mekin Büyükdeniz sokakta vuruldu, hastanede infaz edildi!

Mekin Büyükdeniz sokakta vuruldu, hastanede infaz edildi!

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin faturası kesildi! Abdülkerim Bardakcı ve Archie Brown'un cezaları belli oldu

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin faturası kesildi! Abdülkerim Bardakcı ve Archie Brown'un cezaları belli oldu

Devrim Özkan aşkını ilan etti! İlk kare geldi

Devrim Özkan aşkını ilan etti! İlk kare geldi

Kripto devi Binance'e hacker şoku: Bitcoin ve Ethereum adeta çakıldı! 2,54 milyar dolar...

Kripto devi Binance'e hacker şoku: Bitcoin ve Ethereum adeta çakıldı! 2,54 milyar dolar...

Radarı görünce frene basmak artık yetmeyecek! Trafikte yeni dönem

Radarı görünce frene basmak artık yetmeyecek! Trafikte yeni dönem

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.