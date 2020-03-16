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BDDK'dan 'koronavirüs' açıklaması: Bankaların eylem planı gözden geçiriliyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.03.2020 12:12 | Son Güncelleme

Koronavirüsün bankacılık sistemindeki işleyişe yönelik açıklama yapan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, bankaların iş sürekliliği ve acil durum eylem planlarının Kurum tarafından her yıl düzenli olarak gözden geçirildiğini bildirdi.

BDDK'dan 'koronavirüs' açıklaması: Bankaların eylem planı gözden geçiriliyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca (BDDK), bankaların iş sürekliliği ve acil durum eylem planlarının her yıl düzenli olarak gözden geçirildiği, söz konusu planların tekrar incelenerek gerekli tüm tedbirlerin alındığı bildirildi.

BDDK'dan yapılan açıklamada, son aylarda halk sağlığını dünya çapında tehdit eder hale gelen yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) seyrinin tüm dünya tarafından dikkatle izlendiği vurgulandı.

Virüsün yayılımının yaratabileceği ekonomik ve finansal risklerin azaltılabilmesi için farklı ülkelerde, ilgili kuruluşlarca muhtelif tedbirler uygulandığına işaret edilen açıklamada, Türkiye'de Sağlık Bakanlığı, dünyada Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) direktifleri doğrultusunda yasal merciler tarafından gerekli önlemlerin alındığı belirtildi.

Açıklamada, 31 Mart 2016'da Resmi Gazete'de yayımlanan Operasyonel Riskin Yönetimine İlişkin Rehber'e işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"Rehber uyarınca, bankaların sürekli olarak faaliyetlerine devam edebilmesine ve ayrıca önemli iş kesintilerinin ortaya çıktığı dönemlerde maruz kalacakları kayıpları sınırlamaya yönelik bir iş sürekliliği planına sahip olmaları zorunludur. Bu çerçevede, ilgili mevzuat kapsamında bankaların iş sürekliliği ve acil durum eylem planları kurumumuz tarafından her yıl düzenli olarak gözden geçirilmektedir. Bu kapsamda, ihtiyatlı denetim yaklaşımı çerçevesinde bankalar tarafından rutin olarak hazırlanan iş sürekliliği planları kurumumuz tarafından tekrar incelenerek gerekli tüm tedbirler alınmaktadır."

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs, BDDK,

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