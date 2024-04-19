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BDDK'dan yeni mevduat kararı! Miktarı duyurdular: Artık...

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
19.04.2024 07:37
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDKK), mevduat ve katılım fonunun kabulünde usul ve esasları belirleyen yönetmelikte değişikliğe gitti.

BDDK'dan yeni mevduat kararı! Miktarı duyurdular: Artık...

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), mevduat ve katılım fonunun kabulüne, çekilmesine ve zaman aşımına uğrayan mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklara ilişkin usul ve esaslar belirleyen yönetmeliğinde değişikliğe gitti.

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250 LİRADAN 1000 TL'YE YÜKSELTİLDİ

BDDK'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kurul, 1 Kasım 2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin" 8'inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ve 2018'den beri "250 lira" olarak uygulanan tutarın "1000 lira" olarak güncellenmesine karar verdi.

Açıklamaya göre, kararın Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ile Kuruluş Birliklerine duyurulması ve kurumun internet sitesinde yayımlanması kararlaştırıldı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
mevduat bddk
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