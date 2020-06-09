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BDDK'dan taksit sayısı kararı: 12 aydan 18 aya çıkartıldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.06.2020 18:51 | Son Güncelleme

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) yurtiçi turizm harcamalarında kredi kartı taksitlerini 12 aydan 18 aya çıkardı.

BDDK'dan taksit sayısı kararı: 12 aydan 18 aya çıkartıldı

BDDK'dan yapılan konuyla ilgili açıklamada şöyle denildi:

"Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 09/06/2020 tarihli ve 9053 sayılı Kararı ile Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, 11/01/2019 tarihli ve 8198 sayılı Kurul Kararı ile belirlenen kredi kartlarında taksitlendirme sürelerinin; havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda on iki aydan on sekiz aya çıkarılmasına karar verilmiştir."

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