BDDK’dan ticari kredilerle ilgili yeni düzenleme! 1 Mayıs'tan itibaren...

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) sermaye yeterlilik rasyosu hesaplamasına ilişkin değişiklikle ilgili kurul kararı yayımladı. Karar ile tarımsal krediler, KOBİ tanımına giren işletmelere kullandırılacak krediler, ihracat ve yatırım kredileri, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ekindeki (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kurum ve kuruluşlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerine kullandırılacak krediler, kurumsal kredi kartları yoluyla kullandırılacak krediler ve bankalara ya da finansal kuruluşlara kullandırılacak krediler dışındaki ticari nitelikteki nakdi kredilere 1 Mayıs'tan itibaren yüzde 200 risk ağırlığı uygulanacak.

Açıklama şu şekilde:

Kurul Başkanlığının 27.04.2022 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen^27.04.2022 tarih ve E-24049440-010.99[4/2]-48508 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

01.05.2022 tarihinden itibaren uygulanmak üzere;