BDDK'dan yeni adım: Aktif rasyosu esnetildi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, aktif rasyo oranlarında güncellemeye gittiğini duyurdu. Aktif rasyosu değeri hedefini mevduat bankaları için yüzde 100'den yüzde 95'e indiren BDDK, katılım bankalarında ise yüzde 80'den yüzde 75'e düşürdü.

Düzenlemeye göre aktif rasyosundaki Döviz kalemlerinin TL'ye çevriminde bir önceki ayın ortalaması alınacak.

Aktif rasyo oranlarında güncelleme talebi, perşembe akşamı Merkez Bankası, BDDK ve banka yöneticilerinin bir araya geldiği toplantıda da gündeme getirilmişti.

BDDK tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"COVID-19 salgını döneminde bankacılık sektörünün reel ekonomiyi kredilendirme faaliyetlerini en etkin şekilde yerine getirmesini sağlamayı amaçlayan Aktif Rasyosu (AR) uygulamasına bankacılık sektörü başarıyla uyum sağlamıştır. Böylece AR, küresel salgının Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü üzerindeki etkilerinin sınırlandırılmasında en önemli unsurlar arasında yer almıştır.

Normalleşme adımları kapsamında Kurul kararlarına yönelik bankalardan gelen talepler de dikkate alınarak uygulamada aşağıdaki güncellemeler yapılmıştır: