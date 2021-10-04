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BDDK'de toplu iş sözleşmesi imzaladı

04.10.2021 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile Öz Finans İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

BDDK'de toplu iş sözleşmesi imzaladı

Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, kamudaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nün 11 Ağustos'ta imzalandığı anımsatıldı.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI

Protokol kapsamındaki iş yerlerinden BDDK'de ilgili toplu iş sözleşmesinin de anlaşmayla sonuçlandığı belirtilerek, sözleşmenin BDDK, Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) ile Öz Finans İş Sendikası arasında imzalandığı bildirildi.

Öz Finans İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı İrfan Kemal Karatosun, imza töreninde, yetki aldıkları süreçten itibaren üyelerinin mali ve sosyal haklarını korumak için ellerinden gelenin en iyisini yapma gayretinde olduklarını belirterek, şunları kaydetti;

"Kurumların saygınlığına halel getirmemeye gayret göstermemizin yanında, kurumlarımızın sahibi olan milletimize ve devletimize olan sorumluluğu unutmadan azami gayret içerisinde görüşmelerimizi yürüttük. 11 Ağustos 2021'de Kamu Çerçeve Sözleşmesinin katkı sağlayan başta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Hak-İş olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Kamu çerçeve sözleşmesi sonrası BDDK'nin toplu iş sözleşmesi sürecini TÜHİS ve kurum yöneticileri ile yapılan görüşmeler sonucunda oluşturuldu. BDDK'de görev yapan işçilerimize ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum. Süreçte emeği geçenlere de teşekkür ediyorum."

İmza törenine, TÜHİS Genel Sekreter Yardımcısı Şerefettin Güler, Öz Finans İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Ali Kılıç ve TÜHİS uzmanları katıldı.

Kaynak: AA

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