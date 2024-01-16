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BDDK duyurdu: Bankalara enflasyon muhasebesi geliyor

16.01.2024 13:12 | Son Güncelleme:
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankalar ile finansal kiralama, faktoring, finansman, tasarruf finansman ve varlık yönetim şirketlerinin enflasyon muhasebesine geçeceğini açıkladı.

BDDK duyurdu: Bankalara enflasyon muhasebesi geliyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankalar ile finansal kiralama, faktoring, finansman, tasarruf finansman ve varlık yönetim şirketlerinin 1 Ocak 2025'ten itibaren enflasyon muhasebesi uygulamasına geçeceğini duyurdu.

BDDK'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, bu sene enflasyon muhasebesi uygulamayacak şirketlere ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "Bankalar ile finansal kiralama, faktoring, finansman, tasarruf finansman ve varlık yönetim şirketlerinin 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren enflasyon muhasebesi uygulamasına geçmesine karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

(AA)


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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon Muhasebe bddk
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