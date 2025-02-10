BDDK duyurdu! Bir sadeleşme adımı daha geldi: Yabancı varlık sınırı kaldırıldı

BDDK'dan geçtiğimiz yıllarda alınan makro ihtiyati tedbirlerle ilgili bir sadeleşme adımı daha attı ve şirketlerin TL kredi kullanımlarında 2022 yılında getirilmiş olan yabancı para sınırı kaldırıldı.

Buna göre artık şirketler bankalardan kredi kullanırken yabancı varlıklarına bakılmayacak. Bunun sınırın ihlal edilmesi durumunda getirilen yüzde 500 oranındaki risk ağırlık şartı da kaldırılmış oldu.

BDDK'DAN AÇIKLAMA

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından yapılan açıklamada, "Kurul Başkanlığının 05.02.2025 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 04.02.2025 tarih ve E-24049440-010.03-143652 sayılı yazı ve ekinin incelenmesi sonucunda;