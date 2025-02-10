BDDK duyurdu! Bir sadeleşme adımı daha geldi: Yabancı varlık sınırı kaldırıldı

BDDK'dan geçtiğimiz yıllarda alınan makro ihtiyati tedbirlerle ilgili bir sadeleşme adımı daha attı ve şirketlerin TL kredi kullanımlarında 2022 yılında getirilmiş olan yabancı para sınırı kaldırıldı.
Buna göre artık şirketler bankalardan kredi kullanırken yabancı varlıklarına bakılmayacak. Bunun sınırın ihlal edilmesi durumunda getirilen yüzde 500 oranındaki risk ağırlık şartı da kaldırılmış oldu.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından yapılan açıklamada, "Kurul Başkanlığının 05.02.2025 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 04.02.2025 tarih ve E-24049440-010.03-143652 sayılı yazı ve ekinin incelenmesi sonucunda;
5411 sayılı Bankacılık Kanununun 93 üncü maddesine dayanılarak, finansal istikrarın güçlendirilmesine ve kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasına yönelik atılacak koordineli makro ihtiyati sadeleşme adımları kapsamında; 24/6/2022 tarihli ve 10250 sayılı Kurul Kararının, 7/7/2022 tarihli ve 10265 sayılı Kurul Kararının, 28/9/2022 tarihli ve 10348 sayılı Kurul Kararının, 21/10/2022 tarihli ve 10389 sayılı Kurul Kararının, 4/9/2023 tarihli ve 10659 sayılı Kurul Kararının yürürlükten kaldırılmasına,
Bu Kararın Kuruluş Birliklerine duyurulmasına ve Kurumun internet sitesinde yayımlanmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.
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