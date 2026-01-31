BDDK duyurdu: Kredi kartı limiti 400 bin TL üzerinde olanların limitleri düşürülecek

Finansal istikrarın sağlanması ve finansal tüketicinin korunması için koordineli düzenlemeler paketi ile ilgili BDDK'dan açıklama yapıldı.

KREDİ KARTI LİMİTİ 400 BİN TL ÜZERİNDE OLANLAR DİKKAT! LİMİTLER DÜŞECEK

Tüketicilerin tüm bankalardaki kredi kartlarının toplam 400 bin TL üstündeki limitleri yüzde 50 ile 80 arasında değişen oranlarda azaltılacak. Kart limiti düşürülürken bankalar, son 12 aydaki en yüksek kullanım oranını dikkate alacak.

AYLIK VE YILLIK GELİRLE UYUMLU OLACAK

Bankalar kredi kartı limitlerini 1 Ocak 2027'ye kadar tüketicinin aylık ve yıllık geliriyle uyumlu hale getirecek.

KREDİ KARTI VE BİREYSEL KREDİ BORÇLARINA YAPILANDIRMA

Dönem borcu kısmen ya da tamamen ödenmemiş bireysel kredi kartları ile ödemesi 30 günden fazla gecikmiş ihtiyaç kredileri, azami 48 ay vadeyle yeniden yapılandırılacak.