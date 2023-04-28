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BDDK duyurdu! Resmi Gazete'de yayımlandı: Deprem bölgesinde 3 ay ertelendi

28.04.2023 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremler sonrasında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) yeni bir karar aldı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre depremler nedeniyle alacakları zaman aşımına uğrayan hak sahipleri veya mirasçıları için son başvuru tarihi 3 ay ertelendi.

BDDK duyurdu! Resmi Gazete'de yayımlandı: Deprem bölgesinde 3 ay ertelendi

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle alacakları zaman aşımına uğrayan hak sahipleri veya mirasçıları için son başvuru tarihini 3 ay erteledi.

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SON TARİH 15 EYLÜL

BDDK'nin Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kurul kararına göre, 2022 itibarıyla zaman aşımına uğrayan mevduat, katılım fonu, emanet ve alacağı bulunan hak sahipleri veya mirasçıları için 15 Haziran 2023 olan son başvuru tarihinin 15 Eylül 2023 olarak uygulanması kararı alındı.

Hak sahibi veya mirasçıları tarafından aranmayan 2022'ye ilişkin tutarların faiz ve kar payları ile birlikte 30 Eylül 2023'e kadar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndaki (TCMB) veya Fon Kurulu tarafından belirlenecek bankalar nezdindeki hesaplarına devredilebilmesine de karar verildi.

Kaynak: AA

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