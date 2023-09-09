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BDDK, Resmi Gazete'den duyurdu: O yönetmelik değişti: Bankalara 'bağış ve yardım' talimatı...

09.09.2023 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Bankalar ve Konsolide Denetime Tabi Kuruluşlarca Yapılabilecek Bağış ve Yardımlara İlişkin Yönetmelikte değişikliğe gitti. Karar ise Resmi Gazete'den duyuruldu.

BDDK, Resmi Gazete'den duyurdu: O yönetmelik değişti: Bankalara 'bağış ve yardım' talimatı...

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK), Bankalar ve Konsolide Denetime Tabi Kuruluşlarca Yapılabilecek Bağış ve Yardımlara İlişkin Yönetmelikte değişiklik kararı Resmi Gazete'de yayınlandı.

BDDK'nın Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımladığı değişikliğe göre, Bankalar ve Konsolide Denetime Tabi Kuruluşlarca Yapılabilecek Bağış ve Yardımlara İlişkin Yönetmeliğin 6'ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "yapacakları yardımlar" ibaresinden sonra gelmek üzere “ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına ve Türkiye Kızılay Derneğine yapacakları bağış ve yardımlar" ibaresi eklendiği bildirildi.

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