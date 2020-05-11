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BDDK Üç Yabancı Bankaya Getirdiği İşlem Yasağını Kaldırdı

EKONOMİ HABERLERİ  | 11.05.2020 20:27 | Son Güncelleme

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) geçen hafta üç yabancı bankaya getirdiği işlem yasağını kaldırdı. Konuyla ilgili bilgi sahibi olan kaynaklara göre yasağın kapsadığı UBS, Citigroup ve BNP Paribas, yükümlülüklerini hızlı bir şekilde yerine getirdi

BDDK Üç Yabancı Bankaya Getirdiği İşlem Yasağını Kaldırdı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) geçen hafta üç yabancı bankaya getirdiği işlem yasağını kaldırdı. Konuyla ilgili bilgi sahibi olan kaynaklara göre yasağın kapsadığı UBS, Citigroup ve BNP Paribas, yükümlülüklerini hızlı bir şekilde yerine getirdi.

İşlem yasağına gerekçe olarak, bu üç bankanın Türk Lirası yükümlülüklerini zamanında yerine getirmemiş olmaları gösterilmişti.

Reuters haber ajansı, Pazar günü devlet resmi haber kurumu Anadolu Ajansı’na dayandırdığı haberinde, üç yabancı bankaya getirilen işlem yasağının kaldırılabileceğini bildirmişti.

Anadolu Ajansı’na konuşan BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, “Manipülasyon girişimleriyle kararlı bir şekilde mücadele etmeyi sürdüreceğiz. Söz konusu bankalar yükümlülüklerini yerine getirirse, işlem yasağı kaldırılabilir. Bu bankaların işlemlerinin döviz kuru manipülasyonu olup olmadığına ilişkin inceleme ise devam edecek” ifadelerini kullanmıştı.

“Bankalara yönelik inceleme ise devam ediyor”

BDDK sözcüsü, Pazartesi günü yaptığı açıklamada yabancı bankalara geçen hafta getirilen işlem yasağının kaldırıldığını doğruladı. Konuyla ilgili bilgi sahibi olan kaynaklar, UBS, Citigroup ve BNP Paribas’ya yönelik BDDK’nın incelemesinin devam ettiğini söyledi ancak başka ayrıntı vermedi.

Üç bankaya getirilen işlem yasağı, Türk Lirası’nın geçen Perşembe günü ABD Doları karşısında rekor seviyede değer kaybederek 7,26’ya yükseldiği dönemde hükümetin uyguladığı tedbirler arasındaydı.

İşlem yasağının, Türk Lirası işlemlerini bu bankalar aracılığıyla gerçekleştiren yabancı kurumsal yatırımcılar ve yerel şirketlerin zarar görmesi riskini beraberinde getirdiği yorumları yapılmıştı.

Anadolu Ajansı geçen hafta, merkezi Londra’da bulunan bazı mali kuruluşlar hakkında piyasada manipülatif ataklarla Türk Lirası’nı hedef aldıkları gerekçesiyle inceleme başlatıldığını bildirmişti.

BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, geçen hafta alınan “mali manipülasyon ve yanlış yönlendirici işlemler” olarak değerlendirilecek adımlara ilişkin alınan kararı da savunmuştu. BDDK’nın bu kararının Türk Lirası ya da başka maddi gelişmelere ilişkin haber yapan medya kuruluşlarına yaptırımın önünü açabileceği yönünde endişeler gündeme gelmişti.

BDDK Başkanı, söz konusu kararın manipülatif bankacılık işlemlerini ilgilendirdiğini, kurum olarak mali piyasalara ilişkin haber ya da analizlere kısıtlama getirilmesi ya da bunların engellenmesine yönelik bir amaçlarının olmadığını söyledi.

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