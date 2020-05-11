BDDK Üç Yabancı Bankaya Getirdiği İşlem Yasağını Kaldırdı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) geçen hafta üç yabancı bankaya getirdiği işlem yasağını kaldırdı. Konuyla ilgili bilgi sahibi olan kaynaklara göre yasağın kapsadığı UBS, Citigroup ve BNP Paribas, yükümlülüklerini hızlı bir şekilde yerine getirdi.

İşlem yasağına gerekçe olarak, bu üç bankanın Türk Lirası yükümlülüklerini zamanında yerine getirmemiş olmaları gösterilmişti.

Reuters haber ajansı, Pazar günü devlet resmi haber kurumu Anadolu Ajansı’na dayandırdığı haberinde, üç yabancı bankaya getirilen işlem yasağının kaldırılabileceğini bildirmişti.

Anadolu Ajansı’na konuşan BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, “Manipülasyon girişimleriyle kararlı bir şekilde mücadele etmeyi sürdüreceğiz. Söz konusu bankalar yükümlülüklerini yerine getirirse, işlem yasağı kaldırılabilir. Bu bankaların işlemlerinin döviz kuru manipülasyonu olup olmadığına ilişkin inceleme ise devam edecek” ifadelerini kullanmıştı.

“Bankalara yönelik inceleme ise devam ediyor”

BDDK sözcüsü, Pazartesi günü yaptığı açıklamada yabancı bankalara geçen hafta getirilen işlem yasağının kaldırıldığını doğruladı. Konuyla ilgili bilgi sahibi olan kaynaklar, UBS, Citigroup ve BNP Paribas’ya yönelik BDDK’nın incelemesinin devam ettiğini söyledi ancak başka ayrıntı vermedi.