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Bedava doğal gaz bitti, enflasyonda zirve geliyor: Merkez Bankası Başkanı’ndan dikkat çeken sözler: 9 Mayıs Perşembe’ye dikkat!

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
06.05.2024 14:23
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Enflasyonda en kötü ay geldi! Mayıs ayı itibarıyla tüm zamanların zirvesine yerleşeceği dile getirilen enflasyon rakamları için dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Piyasalar Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın 9 Mayıs Perşembe günü açıklayacağı yılın ikinci Enflasyon Raporu’nu beklerken, bir önceki raporda yer alan o ifadeler bir kez daha gündeme geldi. Enflasyonun zirve yapmasının sebebi açık açık raporda yer aldı. İşte haberin detayları…

Bedava doğal gaz bitti, enflasyonda zirve geliyor: Merkez Bankası Başkanı’ndan dikkat çeken sözler: 9 Mayıs Perşembe’ye dikkat!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nisan ayı enflasyon rakamlarını geçtiğimiz hafta açıklamıştı. Buna göre aylık bazda artış yüzde 3,18 olurken, yıllık artış 17 ayın zirvesine, yüzde 69,80’e yükseldi. Enflasyonda Zirve yapacağı tahmin edilen en kritik ay ise geldi. Şimdi ise gözler bir kez daha Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’a çevrildi.

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Yılın ikinci Enflasyon Raporu 9 Mayıs Perşembe günü Ankara’da düzenlenecek toplantı ile TCMB Başkanı Karahan tarafından saat 10.30 açıklanacak. Karahan burada enflasyon tahminlerine ilişkin bilgi verecek ve para politikası hakkında yapacağı sunum tüm piyasalar tarafından dikkatle izlenecek.

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ENFLASYONDA ANİ ARTIŞIN SEBEBİ ÜCRETSİZ DOĞAL GAZ

Mayıs ayı enflasyonu için en dikkat çeken ipucu ise hali hazırda yılın ilk enflasyon raporu sunumunda gelmişti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 36, 2025 yıl sonu tahminini yüzde 14 olarak açıkladı. Banka, 2026 yıl sonunda enflasyonunun yüzde 9'a gerileyeceği öngörüsünde bulundu. Ancak Mayıs 2024 için enflasyonun zirve yapmasının ardından dezenflasyon sürecine girileceği belirtildi. Enflasyonda zirve yaşanacak olmasının sebebi olarak ise ücretsiz doğal gaz uygulamasının bitmesi gösterildi.

Raporda, “Nisan ayından Mayıs ayına geçerken öngörülen ani artışın temel nedeni 2023 yılı Mayıs ayında doğal gazın bedelsiz kullanıma sunulması sebebiyle aylık enflasyonun sıfıra yakın gerçekleşmesi ve 2024’te tarifenin normalleşmesi olmaktadır. Mayıs ayı sonrasında aylık fiyat artış oranları kademeli bir gerileme gösterecek olsa da yıllık enflasyon grafiğindeki keskin düşüşte önceki yıl gelişmeleri de rol oynamaktadır” denilmişti.

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1 MAYIS’TA SONA ERDİ

Nisan 2023’ten bu yana devam eden ücretsiz doğal gaz desteği için 1 Mayıs’ta sürenin sonuna gelinmişti. Yaklaşık 20 milyon haneye verilen 25 metreküplük doğal gaz desteğinin sona ermesi, faturalarda 150 TL’lik aylık desteğin de sona erdiği anlamına geliyor.

ENFLASYONDA 20 PUANLIK DÜŞÜŞ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz son yaptığı açıklamasında, yaz aylarında enflasyonda ivme kaybı yaşanacağını belirterek, "Yıllık bazda rakamların zirve yapacağı ay, Mayıs enflasyonu" dedi. Sonraki dört ayda hızlı bir düşüşün olacağını kaydetti.

"Ne kadar düşer?" sorusu üzerine Yılmaz, "20 puanlık bir düşüş bekliyorum" ifadesini kullandı.

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MAYIS AYI ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merakla beklenen Mayıs ayı enflasyonunun açıklanacağı tarih TÜİK sitesinde yer aldı. Buna göre Mayıs ayı TÜFE verisi 3 Haziran Pazartesi saat 10.00’da duyurulacak.

Merkez Bankası’nın son Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre ise Mayıs ayında enflasyonun yüzde 3 oranında gelmesi ve aylık bazda düşüş göstermesi bekleniyor.


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