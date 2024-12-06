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Bedeli 1,5 günlük ek mesai ama... Hakkınız kıdem tazminatı olabilir! Fazladan çalışanlar dikkat: Bunu es geçmeyin!

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
06.12.2024 11:11
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İş Kanunu'na göre haftalık çalışma süresi 45 saat olarak uygulanıyor. Mesai içerisindeki dinlenmeler ise çalışma süresinden sayılmıyor. Bazen çalışanlar haftalık izin gününde de çalışma durumunda kalıyor. Peki, haftalık izin gününde çalışan birinin ücreti nedir? Haftalık tatilinde çalışan birine mesai ücreti yerine izin kullandırılması uygun oluyor mu? İşte cevabı...

Bedeli 1,5 günlük ek mesai ama... Hakkınız kıdem tazminatı olabilir! Fazladan çalışanlar dikkat: Bunu es geçmeyin!

Haftalık olarak çalışma süresi 45 saat olarak uygulanıyor. Haftanın 6 günü çalışılan iş yerlerinde günlük 7,5 saat, haftanın 5 günü çalışılan iş yerlerinde ise günlük 9 saat çalışma olarak uygulanabilir. Çalışma süresinde 45 saat aşılması ise "fazla çalışma" olarak kabul edilir.

HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİ 45 SAAT

Mesai saati içerisinde dinlenme süreleri ise çalışma süresinden sayılmaz. İş Kanunu'na göre, 7 günlük zaman diliminde çalışana 24 saat kesintisiz izin verilmesi gerekir. Haftalık 45 saatlik çalışma süresinin 6 günde doldurulduğu işyerlerinde hafta tatili bir gündür. Haftalık çalışma süresinin 5 günde doldurulduğu işyerlerinde ise hafta tatili iki gündür.

Mazeret izinleri ve raporlu günler ise çalışılmış gün olarak kabul edilir. HaberTürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, kendi rızasıyla hafta tatilinde çalışan işçiye, bir günlük ücreti yüzde 50 zamlı olarak verilir.

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1,5 GÜNLÜK FAZLA MESAİ ÖDENMESİ GEREKİR

Çalışanın izin gününde bir iki saatliğine işe çağrılması yine çalışanın haftalık iznini kullanmadığı anlamına geliyor. Hafta tatilinde ister 1 saat, ister 7,5 saat çalışan işçiye 1,5 günlük fazla çalışma ücreti ödenir.

İşveren, personelini izin gününde işe çağırdığında ise ek mesai yerine izin kullandırma hakkında sahiptir. Personel, haftalık izninde çalıştırıldığını ve ücretinin ödenmediğini ispat edebilir.

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KIDEM TAZMİNATINI ALABİLİR

İşçi hafta tatilinde çalıştığı halde fazla çalışma ücretini alamamış ve hafta içinde izin kullanmamışsa iş akdini haklı fesih yapabilir. Bu durumda işçi kıdem tazminatını talep etme hakkına sahiptir.

İşçinin hafta tatili ücreti talep edebilmesi için hafta tatilinden önceki 6 günde 45 saat çalışması gerekir. Kanunda “çalışılmış sayılan haller” dışında bir sebeple 6 günden az çalışmış kişi hafta tatilinde çalıştığı gerekçesiyle ücret talep edemez.

Anahtar Kelimeler:
kıdem tazminatı mesai saati
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