Bedelli askerlik 1 Temmuz'dan itibaren zamlanacak! Yeni bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?

Bedelli askerlik ücretine zam geliyor. Temmuz ayında memur maaşlarına yapılacak artışla birlikte zam gelecek. Şu anda 243 bin 13 lira 44 kuruş olan bedelli askerlik 1 Temmuz'dan itibaren zamlanacak. Bu nedenle askerliğini bedelli yapmak isteyenlerin elini çabuk tutması gerekiyor.

243 bin olan bedelli askerlik ücretine bir de yoklama kaçağı ve bakayalar için ek olarak 3 bin 543 lira 95 kuruş ödeme çıkıyor. Yoklama kaçağı ve bakaya kaydı olmayanlar başvurularını 30 Haziran gününe kadar yaparsa şu anki güncel tutarla ödeyecek.

YENİ BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

Ancak 1 Temmuz itibarıyla bedelli askerlik için başvuracak olan zamlı fiyattan ödemelerini yapmak zorunda kalacak.

En son belirlenen memur aylık katsayısı 1.012556 olmuştu. Bedelli askerliğin hesaplama formülünde yer alan bu rakam ile 240.000 rakamı çarpılarak çıkan sonuç yeni bedelli askerliği veriyordu.

5 aylık memur maaş zammı olan yüzde 14'e göre hesaplayacak olursak katsayı 1.15431384'e yükseliyor. Böylece yeni oranlara göre bedelli askerlik ücreti 5 aylık enflasyon verilerine göre 277 bin 35 lira seviyesinde gerçekleşiyor.

Ancak bu rakamlar net değil ve Haziran ayı enflasyon rakamına göre yeniden değişiklik gösterecektir. Net rakamı Milli Savunma Bakanlığı web sitesinden açıklıyor.