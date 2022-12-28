Bedelli askerlik 2023 ücreti belli oldu mu, ne kadar olacak? Bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır?

Yeni yılın yaklaşmasıyla bedelli askerlik ücretleri de vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. 2023 yılında bedelli askerlik ücretinin de zamlanacağı söylentiler arasında yerini almış durumda. 2023 bedelli askerlik ücreti için 150.000 TL gibi bir rakamdan bahsediliyor. Peki bedelli askerlik ücretinde bir değişiklik olacak mı? Bedelli başvurusu nasıl yapılır? İşte 2023 bedelli askerlik ile ilgili merak edilen detaylar...

BEDELLİ ÜCRETİ 150.000 TL Mİ OLUYOR?

2022 yılının son virajında en çok konuşulan konulardan biri de bedelli askerlik. Şu an için resmi makamlardan bedelli askerlik ücreti ile ilgili bir açıklama yapılmamış olsa da ücretin zamlanacağı konuşuluyor. Vatani görevini bedelli olarak yapak isteyen vatandaşlar bir yandan da bedelli askerlik kredi başvuruları yapmaya devam ediyor. 80.064,72 TL olan 2022 yılı bedelli askerlik ücretinin 2023 yılında 150.000 TL olması bekleniyor.

Bedelli askerlik ücretleri memur maaşlarına yapılan zam oranlarına göre 6 ayda bir zamlanıyor. Son olarak 1 Temmuz-31 Aralık 2022 tarihleri arasında 80.064,72 TL olan ücretin 2023 yılında ne olacağı merak ediliyor. henüz net bir cevapla karşılaşmadılar.

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Bedelli askerlik başvuruları hem askerlik şubelerinden hem de e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Başvurusunu yapan adaylar için ödeme süreci hemen başlıyor. Ödemeler devlet bankalarından ve PTT'den yapılıyor.

Bedelli askerlik başvuruları için () üzerinden ’Kurumlar’ başlığı altında yer alan Milli Savunma Bakanlığı ‘’Askerlik Hizmet Tercih İşlemleri’’ hizmetinden ulaşabilirsiniz.

