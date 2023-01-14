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Bedelli askerlik kurası ne zaman, askerlik ücreti ne kadar oldu? İşte 2023 bedelli askerlik ile ilgili gelişmeler!

14.01.2023 19:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bedelli askerlik ne zaman açıklanacak konusu gündemden düşmüyor. Milyonlarca kişi bedelli askerlik açıklanma tarihini araştırıyor. Askerlik görevini bedelli olarak gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar 31 Aralık 2022 tarihine kadar ücretlerini yatırmışlardı. Şu an kura sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Bedelli askerlik kurası ne zaman, askerlik ücreti ne kadar oldu? İşte detaylar...

Bedelli askerlik kurası ne zaman, askerlik ücreti ne kadar oldu? İşte 2023 bedelli askerlik ile ilgili gelişmeler!

Bedelli askerlik 2023 son dönemin en çok konuşulan konularından biri oldu. Milyonlarca kişi bedelli askerlik 2023 kura sonucunu merak ediyor. Kura sonucu kadar yoğun bir şekilde takip edilen bir diğer konu ise 'hakkınızda bedelli sınıflandırma sonucu bulunmamaktadır' ibaresinin ne demek olduğu. Askerlik görevini icra etmek isteyenler gelecek açıklama için sabırsızlanıyor. Bedelli askerlik kurası ne zaman, askerlik ücreti ne kadar oldu? İşte merak edilen o soruların cevapları...

BEDELLİ ASKERLİK KURASI 2023 NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Bedelli askerlik açıklanma tarihi vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Geçtiğimiz Aralık ayında 80.000 TL olan bedelli askerlik ücretlerini yatıran vatandaşlar, askerlik görevlerini nerede yapacaklarını merak ediyorlar.

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer alıyor:
'2023 yılında bedelli askerlik statüsünde silah altına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları 18 Ocak 2023 tarihinde e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden duyurulacaktır.'

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Bedelli askerlik ücreti 2023 yılı için merak konusu olmuştu. Askerliğini bedelli olarak yapacak milyonlarca vatandaş gelecek haberi heyecanla bekliyordu. 2022 yılı için bedelli askerlik ücreti en son 80.000 TL olarak belirlenmişti.

Karabük’te bin 980 bedelli asker yemin etti

Bedelli askerlik 2023 ücreti ise ilk başta 93 bin TL olarak açıklandı. Daha sonra ücrette değişikliğe gidildi ve son olarak bedelli askerlik ücreti 104 bin 84 lira 16 kuruş olarak belirlendi.

'HAKKINIZDA BEDELLİ SINIFLANDIRMA SONUCU BULUNMAMAKTADIR' NE DEMEK?

İnternette en çok araştırılan konulardan biri de 'hakkınızda bedelli sınıflandırma sonucu bulunmamaktadır' ibaresinin ne anlama geldiği oldu. Bedelli askerlik başvurusu yapan vatandaşlardan bazıları başvurularını kontrol etmek istediklerinde bu sonuç ile karşılaştılar.

Karabük'te 1980 bedelli asker yemin etti

Söz konusu uyarının sebebi askerlik yerinin henüz belli olmamasıdır. Ocak ayı içerisinde kura sonuçlarının açıklanmasıyla bedelli askerlik yapmaya hak kazanan vatandaşların ekranlarından bu ibare kalkacak, onun yerinde askerlik yapacakları yer bilgileri gelecektir.

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