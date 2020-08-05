Bedelli askerlik ne kadar oldu? 2020 yılı Temmuz/Aralık bedelli askerlik fiyatı belirlendi mi? İşte bedelli askerlik tutarı!

Uzun zamandır beklenen bedelli askerlik için bugün açıklama geldi. Bedelli askerlik yapmak isteyen vatandaşlar, 2020 yılı Temmuz/Aralık bedelli askerlik döneminde bedellik askerlik miktarının ne kadar olacağını araştırmaya başladı. Aylık katsayı değeriyle bedelli askerliğin ne kadar olduğu belirleniyordu. Bedelli askerlik ne kadar oldu? 2021 Bedelli askerlik açıklandı mı? 2020 yılı Temmuz/Aralık bedelli askerlik ne kadar olduğu açıklandı! İşte son dakika bedelli askerlik açıklaması!
Birçok vatandaşın heyecanla beklediği 2020 yılı Temmuz/Aralık dönemi bedelli askerlik fiyatı belirlendi mi sorusunun cevabı geldi. Askere gitmek isteyen vatandaşların beklediği bedelli askerlik 2020 yılı Temmuz/Aralık dönemi için 37 bin 70 liraya çıktı. Peki bedelli askerlik dövizde ne kadar olacak? 2020 yılı Temmuz/Aralık döneminde bedelli askerliği döviz olarak miktarı 5563 euro olarak belirlendi. Bedelli askerliğe ilişkin fiyat güncellemesi yapıldığı için vatandaşlar son dakika bedelli askerlik ne kadar oldu açıklaması yapmaya başladı. Peki bedelli askerlik nasıl hesaplıyor? Bütçe ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğü'nün hesaplamasıyla belirlenen bedelli askerlik 2020 yılı Temmuz/Aralık döneminde 30 bin 70 lira olarak son dakika açıklaması ile paylaşıldı. Bedelli askerlik ödemesini yapan ve şartları sağlayan vatandaşlar, 2020 yılı Temmuz/Aralık döneminde 30 bin 70 lirayı ödeyerek bedelli askerlik yapabilecek. Yapılan açıklamaya göre bedelli askerlik sadece 2020 yılı Temmuz/Aralık dönemi için geçerli olacak, 2021 yılı için geçerli olmayacak.
Bedelli askerlik ücreti katsayı üzerinden hesaplanarak açıklanıyor. Dövizle askerlik yapmak isteyen dövizle bedelli askerlik açıklandı mı sorularını sormaya başladı. Geçtiğimiz Ocak/Haziran döneminde katsayı 0.146061 iken Temmuz/Aralık döneminde 0.154461 olarak gerçekleşmişti. Geçtiğimiz Ocak/Haziran döneminde açıklanan 35 bin 54 lira olmuştu. 2020 Temmuz/Aralık döneminde 37 bin 70 lira olarak açıklanmıştı. Bedelli askerlik dövizle ne kadar olacağı ise merak konusu oldu. Dövizle askerlik Ocak/Haziran döneminde 5261 euroyken, Temmuz/Aralık döneminde 5563 euro oldu.
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