FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. BEDELLİ ASKERLİK sınıflandırma sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 bedelli askerlik yerleri belli oluyor

BEDELLİ ASKERLİK sınıflandırma sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 bedelli askerlik yerleri belli oluyor

17.01.2023 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılacak. e-Devlet'ten başvurularını gerçekleştirip ücretlerini yatıran kişiler şimdi bedelli askerlik yerlerinin açıklanacağı tarihi araştırıyor. Peki, bedelli askerlik sınıflandırma ne zaman yapılacak? Bedelli yerleri ne zaman belli oluyor? İşte ayrıntılar...

BEDELLİ ASKERLİK sınıflandırma sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 bedelli askerlik yerleri belli oluyor

Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları ne zaman açıklanacak, sorusu yanıt buldu. Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları yarın açıklanacak. Bedelli askerlik yerleri, başvuruda bulunan kişiler tarafından e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre girerek öğrenilebilecek. İşte merak edilenler...

BEDELLİ ASKERLİK SINIFLANDIRMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları yarın (18 Ocak 2023 Çarşamba) açıklanacak.

Bedelli askerlik statüsünde silah altına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları 18 Ocak 2023 tarihinde e-Devlet'te erişime açılacak.

İşte Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan bilgilere göre bedelli askerlik temel eğitimi sevk tarihleri:

02 Şubat 2023

02 Mart 2023

06 Nisan 2023

04 Mayıs 2023

31 Mayıs 2023

06 Temmuz 2023

10 Ağustos 2023

07 Eylül 2023

05 Ekim 2023

09 Kasım 2023

07 Aralık 2023

SEVK BELGESİ NEREDEN, NASIL ALINIR?

Sevk belgesi 10 gün önceden e-Devlet üzerinden ya da askerlik şubesinden alınabilmektedir.

Sevke tabi olduğu celp ve sevk döneminde sevk evrakını almayanlarla birlikte sevk evrakını aldığı halde tertip edildikleri birliklerine katılmayan kişiler ya da sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında tertip edildiği birliğe katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacak.

Yapılan açıklamaya göre; bunlardan emsallerinin terhis tarihine kadar birliğine katılmayanlar 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 9’uncu maddesi gereğince kapsam dışına çıkarılacak, bu yükümlülerin tekrar Bedelli Askerlik hizmetine müracaat hakları olmayacak ve askerlik hizmetini erbaş ve er statüsünde yerine getirecekler.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
SGK 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama: Ne kadar emekli maaşı alırım?SGK 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama: Ne kadar emekli maaşı alırım?
EYT için CHP'den dikkat çeken çağrı: Salı günü saat 21'e kadar... EYT için CHP'den dikkat çeken çağrı: Salı günü saat 21'e kadar...
Elektrik faturaları için dikkat çeken karar! İade edilecek...Elektrik faturaları için dikkat çeken karar! İade edilecek...

En Çok Okunan Haberler

Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Savaşın simgesi oldu

Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Savaşın simgesi oldu

Sahte rapor şebekesine operasyon: 380 gözaltı kararı

Sahte rapor şebekesine operasyon: 380 gözaltı kararı

Benzin zammı sonrası motorine de zam! Bu geceden itibaren...

Benzin zammı sonrası motorine de zam! Bu geceden itibaren...

EYT SON DAKİKA: 'Kökten çözün' talimatı sonrası netleşti: EYT Meclis tarihi belli oldu: İlk maaşlar için gözler 15 Şubat'ta

EYT SON DAKİKA: 'Kökten çözün' talimatı sonrası netleşti: EYT Meclis tarihi belli oldu: İlk maaşlar için gözler 15 Şubat'ta

Son dakika: Sözleşmelilere kadro verilmesini içeren kanun teklifi Meclis'te kabul edildi

Son dakika: Sözleşmelilere kadro verilmesini içeren kanun teklifi Meclis'te kabul edildi

SSK, Bağ-Kur emeklileri hesaplarınızı kontrol etmeyi unutmayın! Zamlı maaşlar...

SSK, Bağ-Kur emeklileri hesaplarınızı kontrol etmeyi unutmayın! Zamlı maaşlar...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Niçin kış aylarında da güneş koruyucu kullanmalıyız? Hiç merak ettiniz mi?

Niçin kış aylarında da güneş koruyucu kullanmalıyız? Hiç merak ettiniz mi?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.