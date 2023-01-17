BEDELLİ ASKERLİK sınıflandırma sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 bedelli askerlik yerleri belli oluyor

Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları ne zaman açıklanacak, sorusu yanıt buldu. Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları yarın açıklanacak. Bedelli askerlik yerleri, başvuruda bulunan kişiler tarafından e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre girerek öğrenilebilecek. İşte merak edilenler...

BEDELLİ ASKERLİK SINIFLANDIRMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları yarın (18 Ocak 2023 Çarşamba) açıklanacak.

Bedelli askerlik statüsünde silah altına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları 18 Ocak 2023 tarihinde e-Devlet'te erişime açılacak.

İşte Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan bilgilere göre bedelli askerlik temel eğitimi sevk tarihleri:

02 Şubat 2023

02 Mart 2023

06 Nisan 2023

04 Mayıs 2023

31 Mayıs 2023

06 Temmuz 2023

10 Ağustos 2023

07 Eylül 2023

05 Ekim 2023

09 Kasım 2023

07 Aralık 2023

SEVK BELGESİ NEREDEN, NASIL ALINIR?

Sevk belgesi 10 gün önceden e-Devlet üzerinden ya da askerlik şubesinden alınabilmektedir.

Sevke tabi olduğu celp ve sevk döneminde sevk evrakını almayanlarla birlikte sevk evrakını aldığı halde tertip edildikleri birliklerine katılmayan kişiler ya da sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında tertip edildiği birliğe katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacak.

Yapılan açıklamaya göre; bunlardan emsallerinin terhis tarihine kadar birliğine katılmayanlar 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 9’uncu maddesi gereğince kapsam dışına çıkarılacak, bu yükümlülerin tekrar Bedelli Askerlik hizmetine müracaat hakları olmayacak ve askerlik hizmetini erbaş ve er statüsünde yerine getirecekler.

