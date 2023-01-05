BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2023: Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? Memur ve memur emeklisi maaşları sonrası yeniden belirlendi!

Bedelli askerlik ücreti belli oldu. Son dakika gelişmesinin ardından birçok kişi arama için motorlarında konuya dair araştırma yapıyor. Peki, bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? Merak edilen sorunun yanıtı ile ayrıntılara haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte Ocak-Temmuz 2023 dönemi için bedelli askerlik ücreti...

BEDELLİ ASKERLİK NE KADAR OLDU?

Bedelli askerlik ücreti belli oldu.

Bedelli askerlik ücreti 93.258,44 TL olarak belirlendi.

2023 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ

Bedelli askerlik ücretini belirleyen formülde bulunan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 154'üncü maddesi uyarınca; aylık gösterge tablosundaki sayılar ile ek gösterge ve kıdem aylığı gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı 0,388581 olarak belirlendi.

Bedelli Askerlik ücreti Ocak-Temmuz 2023 dönemi için 93.258,44 TL oldu.

