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Bedelli askerlik ücreti 2023 için belli oldu! 150 bin TL olacağı iddia edilmişti: İşte o rakam…

03.01.2023 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde 150 bin liraya yükseleceği iddia edilen bedelli askerlik 2023 ücreti için rakam netleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan memurlar ve tüm emeklilerin maaşına yüzde 25 zam yapılacağını açıkladı. Erdoğan'ın açıkladığı memur zammıyla birlikte bedelli askerlik ücreti 2023 için 100 bin 80 liraya yükselmiş oldu.

Bedelli askerlik ücreti 2023 için belli oldu! 150 bin TL olacağı iddia edilmişti: İşte o rakam…

Geçtiğimiz günlerde asgari ücret zammının açıklanması sonrası sosyal medyada bedelli askerlik ücretlerinin 150 bin liraya yükselebileceği iddiası çokça konuşulmuştu. Her yıl memur maaş zammına endekslenmiş biçimde iki kez artan bedelli askerlik fiyatının 2023 Temmuz ayına kadar geçerli olan fiyatı belli oldu.

BEDELLİ ASKERLİ 2023 NE KADAR OLDU?

TÜİK’in Aralık ayı enflasyonunu açıklamasının ardından memur zammı için 6 aylık enflasyon farkı 16,47 oldu. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tüm memur ve emekliler için refah payı oranını duyurdu. Erdoğan yeni zam oranını yüzde 25 oranında arttırdıklarını bildirdi.

Bu haber sonrasında bedelli askerlik fiyatı da 100.080,9‬ TL oldu. Böylece bedelli askerlik fiyatı yüz bin TL sınırını aştı.

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BEDELLİ ASKERLİKTE KURA DÖNEMİ

Öte yandan bedelli askerlikte yeterli eğitim kapasitesinin mevcut olmaması nedeniyle kura sistemi uygulanacak. Artık her bedelli askerlik başvurusu direkt olarak kabul edilmeyip kura ya tabi olacak.

Kurada çıkan kişiler ücreti yatırıp bedelli askerlikten yararlanabilecek.


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bedelli askerlik

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