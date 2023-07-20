BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2023 SON DAKİKA: Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL, kaç gün yapılıyor? MSB açıkladı!

Bedelli askerlik ücreti son dakika gelişmeleriyle beraber yakından takip ediliyor. Vatani görevini bedelli şekilde yerine getirmek isteyen vatandaşların gündeminde temmuz ayı zamlı bedelli askerlik ücretleri yattı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından açıklanan yeni rakamlarla 2023 senesinin Temmuz ayında yapılan zam oranı da netleşti. İşte 2023 Temmuz zammı ile bedelli askerlik ücreti ve detaylar...

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2023 NE KADAR OLDU?

Albay Zeki Aktürk, bedelli askerlik tutarının memur maaş katsayısındaki artış oranına sabitlendiğini de ifade ederek, "Hazine ve Maliye Bakanlığınca 'Mali ve Sosyal Haklar' genelgesi yayımlanmış ve buna göre bedelli askerlik tutarı 122 bin 351 lira olmuştur. 17 Temmuz 2023 tarihinden itibaren bedelli askerlik müracaat işlemleri başlamıştır." dedi.

BEDELLİ ASKERLİK KAÇ GÜN, NE KADAR SÜREE YAPILIR?

Bedelli askerlik 28 gündür.

Bedelli askerlik ücretini belirleyen formülde yer alan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 154'üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge ve kıdem aylığı gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı 0,433684 olarak belirlendi. Böylelikle bedelli askerlik formülüne göre yeni hesaplamalar gerçekleşti.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRET ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

Bedelli askerlik başvuruları hem askerlik şubelerinden hem de e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor.

Başvurusunu yapan adaylar için ödeme süreci hemen başlıyor.

Başvuru şartlarını taşıyan yükümlüler ödemelerini, peşin olarak Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Defterdarlıklar veya Malmüdürlüklerine T.C. Kimlik Numarası beyan ederek yatırabilir.

