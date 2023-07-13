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BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2023: Temmuz zammı ile bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL, kaç gün yapılıyor? MSB'den açıklama!

13.07.2023 13:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bedelli askerlik ücreti ile ilgili MSB'den son dakika açıklaması geldi. Duyuruda "Memur aylık katsayı artışına göre belirlenen bedelli askerlik tutarı yasal sürecin tamamlanmasını müteakip kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadesine yer verildi. Birçok kişi konuya ilişkin detayları öğrenmek için arama motorlarında "Temmuz zammı ile 2023 bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 2023 bedelli askerlik ücreti ile ilgili merak edilenler...

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2023: Temmuz zammı ile bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL, kaç gün yapılıyor? MSB'den açıklama!

Bedelli askerlik ücreti 13 Temmuz 2023 Perşembe günü MSB tarafından yapılan açıklama sonrası arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Bedelli askerlik ücreti konusunda detaylar Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Deniz Albay Zeki Aktürk tarafından aktarıldı. İşte 2023 bedelli askerlik ücreti ile ilgili ayrıntılar...

2023 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

Bedelli askerlik ücreti hakkında açıklamada bulunan Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Deniz Albay Zeki Aktürk şu ifadeleri kullandı:

"Memur aylık katsayı artışına göre belirlenen bedelli askerlik tutarı yasal sürecin tamamlanmasını müteakip kamuoyu ile paylaşılacaktır."

BEDELLİ ASKERLİK KAÇ GÜN?

Bedelli askerlik, 28 gündür.

BEDELLİ ASKERLİK İZİN HAKKI VAR MI?

Bu süre içerisinde askerlik görevi yerine getirilmekte ve herhangi bir izin hakkı bulunmamaktadır.

asker

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRET ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

Bedelli askerlik başvuruları hem askerlik şubelerinden hem de e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor.

Başvurusunu yapan adaylar için ödeme süreci hemen başlıyor.

Başvuru şartlarını taşıyan yükümlüler ödemelerini, peşin olarak Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Defterdarlıklar veya Malmüdürlüklerine T.C. Kimlik Numarası beyan ederek yatırabilir.

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