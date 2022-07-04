Vatani görevini yerine getirmek isteyen vatandaşlar bir süredir bedelli askerlik ücretlerindeki son durumu takip ediyordu. Merakla beklenen açıklama geldi. Bedelli askerlik ücreti altı aylık enflasyonun belli olmasıyla yeniden şekillendi. Peki bedelli askerlik ücreti belli oldu mu? 2022 bedelli askerlik ücreti ne kadar? İşte merak edilenler...

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Haziran ayı enflasyonunun belli olmasıyla altı aylık enflasyon verileri ortaya çıktı. Bununla birlikte asgari ücret de dahil olmak üzere maaş ve ödemelerde artış görüldü. Vatani görevini yerine getirmek isteyen vatandaşların gözleri ise bedelli askerlik ücretlerine çevrildi.

Bedelli askerlik formülüne göre yeni hesaplamalar tamamlandı. Buna göre bedelli askerlik ücretinin Temmuz-Aralık 2022 dönemi için 80 bin 64 lira olmasına karar verildi.



