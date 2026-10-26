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Bölgede ilk o yetiştirdi! Kilosunu 500 liradan satıyor

Adana’nın Saimbeyli ilçesinde yarım dönümlük arazide ahududu yetiştiren Melahat Durmuşoğlu, kilogramı 500 liradan satış yapıyor. İki günde bir yaklaşık 40 kilo hasat yapan üretici, meyveleri reçel ve pestile dönüştürerek değerlendirmeyi hedefliyor.

Bölgede ilk o yetiştirdi! Kilosunu 500 liradan satıyor

Adana’nın Saimbeyli ilçesinde kadın üretici Melahat Durmuşoğlu, yarım dönümlük arazisinde kurduğu ahududu bahçesiyle yeni bir üretim alanı oluşturdu. Geçen yıl diktiği fidelerden bu yıl beklediğinin üzerinde ürün alan Durmuşoğlu, hasat ettiği meyveleri taze olarak satışa sunarken reçel ve pestil üretimiyle de değerlendiriyor.

Saimbeyli’ye bağlı Gürleşen Mahallesi’nde, yaklaşık 820 rakımda kurulan bahçe, ilçede ahududu yetiştiriciliğinin ilk örneği oldu. Melahat Durmuşoğlu, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün “Üreten Kınalı Eller” projesi kapsamında kadın çiftçilere yönelik sağladığı eğitim ve teknik destekle üretime başladı. Bahçenin hazırlanması aşamalarında ise Saimbeyli Belediyesi destek verdi.

Bölgede ilk o yetiştirdi! Kilosunu 500 liradan satıyor 1

İKİ GÜNDE BİR 40 KİLOYA YAKIN HASAT

Geçen yıl haziran ayında ahududu fidelerini toprakla buluşturan Durmuşoğlu, ilk ürünlerini aldıktan sonra bu yıl verimde önemli bir artışla karşılaştı. Hasadın beklentisinin çok üzerinde gerçekleştiğini belirten üretici, bir gün arayla yaptığı toplamalarda 35-40 kiloya kadar ürün elde ettiğini, yaklaşık iki günde bir 40 kilo ahududu hasadı yaptığını ifade etti.

Bölgede ilk o yetiştirdi! Kilosunu 500 liradan satıyor 2

KİLOGRAMI 500 LİRADAN SATIŞA SUNULUYOR

Ahududularını kilogramı 500 liradan satışa sunan Durmuşoğlu, ürünlerini yalnızca taze meyve olarak değerlendirmekle yetinmiyor. Hasat edilen meyvelerin ziyan olmasını önlemek amacıyla reçel ve pestil de hazırlayan üretici, özellikle reçele yönelik talebin arttığını söyledi.

Ürünlerini Saimbeyli ve Tufanbeyli pazarlarında ilk kez görenlerin şaşırdığını aktaran Durmuşoğlu, müşterilerin kendisine “Dağdan mı buldun, nedir bu?” gibi sorular yönelttiğini dile getirdi.

Bölgede ilk o yetiştirdi! Kilosunu 500 liradan satıyor 3

“BEN BU İŞİ YAPARIM DEDİM VE BAŞARDIM”

Ahududu yetiştiriciliğine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelinin önerisiyle başladığını anlatan Melahat Durmuşoğlu, süreci şu sözlerle anlattı:

“Bir toplantıda ahududu yetiştiriciliği önerildi. Ben de ‘Ben bu işi yaparım’ dedim. Yaptım ve başardım. Bu kadar güzel bir ürün alacağımızı açıkçası bilmiyorduk. Ziraat ekipleri de verimi görünce şaşırdı.”

Bölgede ilk o yetiştirdi! Kilosunu 500 liradan satıyor 4

ÜRETİMİN YAYGINLAŞMASINI VE İHRACATI İSTİYOR

Ahududu yetiştiriciliğinin ilçede daha geniş bir alana yayılmasını isteyen Durmuşoğlu, diğer kadın üreticilere de bu alana yönelmelerini tavsiye etti. Yarım dönüm ya da bir dönüm arazide üretim yapılabileceğini belirten Durmuşoğlu, ilçenin tarımsal ürün çeşitliliğine ahududunun da eklenmesini istiyor.

Bölgede ilk o yetiştirdi! Kilosunu 500 liradan satıyor 5

Saimbeyli’de sumak, kiraz ve ayva gibi ürünlerin yanı sıra ahududunun da değerlendirilmesini arzuladığını ifade eden üretici, ilerleyen dönemde ürünün ihracatının yapılmasını hedeflediğini belirterek, bu üretim alanının gelecekte daha da gelişeceğine inandığını söyledi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
ahududu Adana Saimbeyli
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