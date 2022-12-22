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BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ ne kadar olacak? 2023 bedelli askerlik ücreti bekleniyor!

22.12.2022 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sene sonunun yaklaşmasıyla, yeni yıl için talep edilecek olan bedelli askerlik ücretleri de araştırılan konular arasında yer aldı. Bilindiği üzere bu yılın ikinci yarısında yapılan artış ile birlikte bedelli askerlik tutarı 80 bin 72 TL olarak belirlenmişti. Peki 2023 bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? İşte detaylar...

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ ne kadar olacak? 2023 bedelli askerlik ücreti bekleniyor!

Vatani görevini bedelli olarak yapmak isteyen vatandaşlar 2023'te bedelli askerlik ücretinin ne kadar olacağını şimdiden araştırmaya başladı. Bedelli askerlik ücretleri belirlenirken memur maaşı katsayı oranları belirleyici oluyor. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranlarına göre belli oluyor. Peki bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? İşte detaylar...

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Aralık ayı enflasyon oranı bekleniyor. TÜİK tarafından 3 Ocak 2023'te saat 10.00'da açıklanması beklenen aralık ayı enflasyon rakamlarının ardından birçok kalemde maaşlar belli olacak. Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla memur maaşları yeni yılda zamlanacak. Bununla birlikte bedelli askerlik ücreti de netlik kazanacak.

Bedelli askerlik ücretleri henüz belli olmadı. Ocak ayında 2023 yılında geçerli olacak bedelli askerlik ücretlerinin açıklanması bekleniyor.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ ne kadar olacak? 2023 bedelli askerlik ücreti bekleniyor!

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücreti açıklıyor. 22 Aralık'ta basın açıklaması yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, asgari ücreti birazdan açıklaması bekleniyor.

Açıklamanın başlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Açıklayacağımız rakam ülkemizin genel ekonomik ve sosyal görünümüyle de uyumludur.” ifadelerini kullandı.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NASIL YATIRILIR?

Başvuru şartlarını taşıyan yükümlüler ödemelerini, peşin olarak Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Emlak Katılım Bankası, Defterdarlıklar veya Malmüdürlüklerine T.C. Kimlik Numarası beyan ederek yatırabileceklerdir.

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