Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? 2023 bedelli askerlik ücreti belli oldu mu? İşte tahmini rakam!

Asgari ücretin geçtiğimiz gün açıklanmasıyla gözler şimdi de bedelli askerlik ücretlerine çevrildi. Yeni yılda asgari ücret 5bin 500 TL'den, 8 bin 500 TL'ye yükseltildi. Peki bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? 2023 bedelli askerlik ücreti belli oldu mu? İşte detaylar...

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

2023'te bedelli askerlik ücretinin 150 bin TL'nin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Habertürk yazarı Bülent Aydemir, ekonomik sıkıntılar sebebiyle bedelli askerliğe başvuruların azaldığını, bir yandan da enflasyonun yükseleceği beklentisinin bedelli başvurularını artırdığını belirtti.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NASIL YATIRILIR?

Başvuru şartlarını taşıyan yükümlüler ödemelerini, peşin olarak Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Emlak Katılım Bankası, Defterdarlıklar veya Malmüdürlüklerine T.C. Kimlik Numarası beyan ederek yatırabileceklerdir.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücreti açıkladı. “Açıklayacağımız rakam ülkemizin genel ekonomik ve sosyal görünümüyle de uyumludur.” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücretin 2023 için 8 bin 500 TL olacağını paylaştı.

