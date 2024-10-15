Bedelli askerlik ücretine zam geliyor! İşte artış beklenen rakam... Daha düşük ücret ödemek isteyenler için kritik süreç

Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? TÜİK tarafından, aralık enflasyonu 3 Ocak günü açıklanacak. Bu doğrultuda enflasyon oranı seviyesi ve memur maaş katsayısının da etkili olduğu bedelli askerlik ücretine tekrar zam gelmesi bekleniyor. Bedelli askerlik ücreti 2024 yılında 217 bin TL'yi aşmıştı. Yeni ücret için de yeni yılın ilk yarısına dair öngörülen rakam netleşti. Peki, 2025'te bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? İşte detaylar...

TGRT Haber'de yer alan habere göre; bilindiği üzere bedelli askerlik ücretleri her sene güncelleniyor. Uzmanlar da enflasyon oranının yüksek devam etmesi durumunda bu ücrete zam gelebileceğini aktarmıştı. Temmuz 2024'te yüzde 19,31'lik memur zammıyla beraber bedelli askerlik ücreti 182 bin 609 TL'den 217 bin 871 TL'ye yükselmişti. 2025 yılında bu rakamın ne kadar olacağı merak edilirken memur maaş katsayısına endekslenen bedelli askerlik tutarında ocak için tekrar artış olacak.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİNDE 25 BİN TL'YE YAKIN ARTIŞ

6 aylık enflasyon farkı ile memur zam oranı OVP’de yer alan yüzde 41,11’lik tahmine göre yüzde 11,33 olacak. 2024’te 217 bin lirayı aşan bedelli askerlik ücretinin yeni yılın ilk yarısı için 25 bin TL’ye yakın artacağı tahmin ediliyor. Bu oran 2025 bedelli askerlik ücretini 242.555 lira seviyesine çıkaracak.

KRİTİK SÜREÇ BAŞLADI

TÜİK Aralık enflasyonunu 3 Ocak'ta duyuracak. Yeni bedelli askerlik ücreti belli olmadan 24.684 TL daha az ücret ödemek için birkaç aylık bir süre kaldı. Böylece askere gidecek ve daha düşük bedelli askerlik ücreti ödemek isteyen gençler için kritik süreç başlamış oldu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından Temmuz 2024’te yapılan duyuruda, “Hazine ve Maliye Bakanlığınca “Mali ve Sosyal Haklar” genelgesi yayımlanmış ve buna göre bedelli askerlik tutarı 2024 yılının ikinci altı ayı için 217.871,04 (iki yüz on yedi bin sekiz yüz yetmiş bir lira dört kuruş) olmuştur. 08 Temmuz 2024 tarihinden itibaren bedelli askerlik müracaat işlemleri başlamıştır” denilmişti.