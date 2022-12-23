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Bedelli askerlik yapacaklara kötü haber! Fiyat 150 binin üstüne çıkacak

23.12.2022 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bedelli askerlik yapacaklara kötü haber geldi. Bu sene eğitim kapasitesinin üzerinde başvuru olduğu için işin kuraya kalacağı belirtildi. Ayrıca, son asgari ücret zammıyla bedelli askerlik fiyatları daha da artacak. Şu an 100 bin TL olan bedelli askerliğin zamla birlikte 150 bin TL'nin üstüne çıkması bekleniyor.

Bedelli askerlik yapacaklara kötü haber! Fiyat 150 binin üstüne çıkacak

Askerliğini bedelli olarak yapacakların merak ettiği konuların başında bedelli askerlik ücreti geliyor. Şu an 100 bin civarında olan bedelli askerlik ücretine zam gelmesi bekleniyor. Asgari ücretteki yüzde 55'lik artışın memur maaşlarına da yansıyacağı düşünüldüğünde 6 asteğmen maaşına endeksli bedelli askerlik ücretinin yeni yılda 150 bin TL'nin üstüne çıkacağı aktarıldı.

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BAŞVURULAR ARTTI

Habertürk yazarı Bülent Aydemir, ekonomik sıkıntılar nedeniyle bedelliye başvuruların azaldığını ancak enflasyonun yüksekliği ve ücretin daha da artacağı beklentisinin bedelli başvurularını artığını ifade etti.

İŞ KURAYA KALDI

Aydemir, eğitim birliklerin kapasitesinin üzerinde başvuru olduğu için işin kuraya kalacağını aktardı.


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Anahtar Kelimeler:
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