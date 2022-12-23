Bedelli askerlik yapacaklara kötü haber! Fiyat 150 binin üstüne çıkacak

Askerliğini bedelli olarak yapacakların merak ettiği konuların başında bedelli askerlik ücreti geliyor. Şu an 100 bin civarında olan bedelli askerlik ücretine zam gelmesi bekleniyor. Asgari ücretteki yüzde 55'lik artışın memur maaşlarına da yansıyacağı düşünüldüğünde 6 asteğmen maaşına endeksli bedelli askerlik ücretinin yeni yılda 150 bin TL'nin üstüne çıkacağı aktarıldı.

BAŞVURULAR ARTTI

Habertürk yazarı Bülent Aydemir, ekonomik sıkıntılar nedeniyle bedelliye başvuruların azaldığını ancak enflasyonun yüksekliği ve ücretin daha da artacağı beklentisinin bedelli başvurularını artığını ifade etti.

İŞ KURAYA KALDI

Aydemir, eğitim birliklerin kapasitesinin üzerinde başvuru olduğu için işin kuraya kalacağını aktardı.



