FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ 2023 ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Gözler MSB'de: İşte bedelli askerlik sonuç sorgulama ekranı!

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ 2023 ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Gözler MSB'de: İşte bedelli askerlik sonuç sorgulama ekranı!

18.01.2023 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bedelli askerlik yerleri ile ilgili son dakika açıklaması Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılacak ve başvuruda bulunan kişiler e-Devlet üzerinden sonuçları görüntüleyebilecekler. 18 Ocak 2023 Çarşamba gününün gelmesi ile birlikte e-Devlet'ten başvurularını gerçekleştirip ücretlerini yatıran vatandaşlar, konuya ilişkin yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki, bedelli askerlik yerleri 2023 ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Gözler MSB'de. İşte bedelli askerlik sonuç sorgulama ekranı...

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ 2023 ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Gözler MSB'de: İşte bedelli askerlik sonuç sorgulama ekranı!

Bedelli askerlik yerleri için son dakika açıklaması bekleniyor. Bedelli askerlik yerleri, bugün Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılacak açıklamanın ardından başvuruda bulunan kişilerce e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre girerek öğrenilebilecek. Gözler MSB'den yapılacak açıklamaya çevrildi. İşte bedelli askerlik sonuç sorgulama ekranı ve detaylar...

B2

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?

Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları için heyecan dorukta.

Bedelli askerlik statüsünde silah altına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları bugün (18 Ocak 2023 Çarşamba) e-Devlet'te erişime açılacak.

Bedelli askerlik yerlerinin saat kaçta açıklanacağı henüz belli değil.

Konuya ilişkin açıklama yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

B3

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ SONUÇ SORGULAMA EKRANI

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

a

İşte Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan bilgilere göre bedelli askerlik temel eğitimi sevk tarihleri:

02 Şubat 2023

02 Mart 2023

06 Nisan 2023

04 Mayıs 2023

31 Mayıs 2023

06 Temmuz 2023

10 Ağustos 2023

07 Eylül 2023

05 Ekim 2023

09 Kasım 2023

07 Aralık 2023

B4

SEVK BELGESİ NEREDEN, NASIL ALINIR?

Sevk belgesi 10 gün önceden e-Devlet üzerinden ya da askerlik şubesinden alınabilmektedir.

Sevke tabi olduğu celp ve sevk döneminde sevk evrakını almayanlarla birlikte sevk evrakını aldığı halde tertip edildikleri birliklerine katılmayan kişiler ya da sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında tertip edildiği birliğe katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacak.

Yapılan açıklamaya göre; bunlardan emsallerinin terhis tarihine kadar birliğine katılmayanlar 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 9’uncu maddesi gereğince kapsam dışına çıkarılacak, bu yükümlülerin tekrar Bedelli Askerlik hizmetine müracaat hakları olmayacak ve askerlik hizmetini erbaş ve er statüsünde yerine getirecekler.

B5

SÜLÜS KAĞIDI NE DEMEK, NE ZAMAN ÇIKAR?

Silah altına alınan yükümlülerin kışla bilgilerinin yanı sıra birliğe teslim olma tarihini de içeren yazılı belgeye sülüs bir diğer adıyla sevk belgesi denmektedir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sözleşmeli personele kadro verilmesinde kritik tarihe dikkat! Bu tarihe kadar başvurmayan yandıSözleşmeli personele kadro verilmesinde kritik tarihe dikkat! Bu tarihe kadar başvurmayan yandı
EYT'lilerin ilk maaşlarını alacağı tarih belli olduEYT'lilerin ilk maaşlarını alacağı tarih belli oldu
Yerli otomobil için geri sayım! Türkiye bekliyor... Kamu kurumlarına 30 bin Togg alınacakYerli otomobil için geri sayım! Türkiye bekliyor... Kamu kurumlarına 30 bin Togg alınacak
Anahtar Kelimeler:
bedelli askerlik

En Çok Okunan Haberler

Dünya bu sözleri konuşuyor! Canlı yayında söyledi: 'Haritadan sileriz'

Dünya bu sözleri konuşuyor! Canlı yayında söyledi: 'Haritadan sileriz'

Sizin de başınıza gelebilir! Araç satın aldı, kabusu oldu: 7 yıldır satamıyor

Sizin de başınıza gelebilir! Araç satın aldı, kabusu oldu: 7 yıldır satamıyor

Motorin litre fiyatı için 1,05 TL'lik zam!

Motorin litre fiyatı için 1,05 TL'lik zam!

Yerli otomobil için geri sayım! Türkiye bekliyor... Kamu kurumlarına 30 bin Togg alınacak

Yerli otomobil için geri sayım! Türkiye bekliyor... Kamu kurumlarına 30 bin Togg alınacak

Altın, gümüş, dolar fiyatları... Hepsini etkileyecek! Faizde...

Altın, gümüş, dolar fiyatları... Hepsini etkileyecek! Faizde...

EYT’yi kaçıranlar dikkat! Uzman isim formülü açıkladı! Prim gün sayısı ve sigortalılık süresi…

EYT’yi kaçıranlar dikkat! Uzman isim formülü açıkladı! Prim gün sayısı ve sigortalılık süresi…

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Sennheiser kulaklıkta 600 TL'nin üzerinde indirim! Bu fırsat kaçmaz

Sennheiser kulaklıkta 600 TL'nin üzerinde indirim! Bu fırsat kaçmaz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.