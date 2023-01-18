BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ 2023 ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Gözler MSB'de: İşte bedelli askerlik sonuç sorgulama ekranı!

Bedelli askerlik yerleri için son dakika açıklaması bekleniyor. Bedelli askerlik yerleri, bugün Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılacak açıklamanın ardından başvuruda bulunan kişilerce e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre girerek öğrenilebilecek. Gözler MSB'den yapılacak açıklamaya çevrildi. İşte bedelli askerlik sonuç sorgulama ekranı ve detaylar...

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?

Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları için heyecan dorukta.

Bedelli askerlik statüsünde silah altına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları bugün (18 Ocak 2023 Çarşamba) e-Devlet'te erişime açılacak.

Bedelli askerlik yerlerinin saat kaçta açıklanacağı henüz belli değil.

Konuya ilişkin açıklama yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ SONUÇ SORGULAMA EKRANI

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

İşte Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan bilgilere göre bedelli askerlik temel eğitimi sevk tarihleri:

02 Şubat 2023

02 Mart 2023

06 Nisan 2023

04 Mayıs 2023

31 Mayıs 2023

06 Temmuz 2023

10 Ağustos 2023

07 Eylül 2023

05 Ekim 2023

09 Kasım 2023

07 Aralık 2023

SEVK BELGESİ NEREDEN, NASIL ALINIR?

Sevk belgesi 10 gün önceden e-Devlet üzerinden ya da askerlik şubesinden alınabilmektedir.

Sevke tabi olduğu celp ve sevk döneminde sevk evrakını almayanlarla birlikte sevk evrakını aldığı halde tertip edildikleri birliklerine katılmayan kişiler ya da sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında tertip edildiği birliğe katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacak.

Yapılan açıklamaya göre; bunlardan emsallerinin terhis tarihine kadar birliğine katılmayanlar 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 9’uncu maddesi gereğince kapsam dışına çıkarılacak, bu yükümlülerin tekrar Bedelli Askerlik hizmetine müracaat hakları olmayacak ve askerlik hizmetini erbaş ve er statüsünde yerine getirecekler.

SÜLÜS KAĞIDI NE DEMEK, NE ZAMAN ÇIKAR?

Silah altına alınan yükümlülerin kışla bilgilerinin yanı sıra birliğe teslim olma tarihini de içeren yazılı belgeye sülüs bir diğer adıyla sevk belgesi denmektedir.

